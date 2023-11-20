馬泰陽：樓市減辣威力待展現

不過隨着高息環境持續，外圍經濟不明朗等因素，或許會令發展商的出價偏向保守，不排除項目有流標風險。

事實上，今年已錄得6宗地皮流標個案，當中包括最近位於東涌的政府官地及港鐵旗下的東涌東站第一期物業發展項目。不過，以上兩個項目流標亦不難理解。

首先，位於東涌市地段第55號的政府官地，因發展商出價未達低價，故拒絕批出。雖然流標地皮臨海，而且鄰近港珠澳大橋，惟項目距離港鐵站較遠，加上鄰近周邊的項目仍未發展，意味中標的發展商須區內「開荒」，令發展商興趣大減。而東涌東站第一期物業發展項目，是次更錄得零標書，為2013年2月港鐵站天水圍天榮站物業發展項目零入標後，逾10年來再有港鐵項目因未能吸引發展商入標而流標。

本港新盤貨尾持續積壓，發展商對地皮要求減少，再加上本港及外圍經濟不穩定，令本港投地氣氛減弱。然而，隨着政府先為本港樓市減辣，再推出多項吸引人才來港的政策，相信《施政報告》效應有望逐步浮現，而本港的住屋需求將慢慢回升，倘若政府能推出具吸引力的地皮，如市區重建項目，預計能夠有效吸引發展商競投，助投地市場恢復熱度。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]