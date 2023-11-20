家族辦公室不止攻投資 涉獵慈善教育等

除理財外，家族辦公室的重要作用還在於，它能夠幫助確保超高淨值人士對其家族成員和社會產生持久影響。香港銀行家族之一伍宜孫家族第三代子孫伍尚修（Samuel）是香港墨爾文國際學校創辦人之一，與香港鄉議局前主席陳日新之子大正資本（Chartwell Capital Limited）首席投資官陳惠仁（Ronald Chan）創立Chartwell Family Partners，現時有4個合作伙伴，以在各自善長領域給予意見。陳惠仁一向專注投資市場，近期便看準市况跌至近年低位，而給予投資意見；伍尚修表示，其他伙伴便可以跟進。他們同聲表示，家族辦公室的作用不僅在於投資，而且還有將家族治理、企業家精神和慈善事業等主題上教育家族的下一代。

對於近年新加坡似乎正成為全球富豪的「新寵」，愈來愈多的超高淨值人士考慮將家族辦公室設立在新加坡。伍尚修表示，香港有自身優勢，並不認為新加坡搶了香港資本，而是家族辦公室投資多會普及全球，以達分散風險作用。陳惠仁反而認為，香港及新加坡是「亞洲雙子塔」，東南亞富豪透過香港打入中國市場，而香港也可以透過新加坡打入東南亞市場。事實上，投資也是需要分散地區。陳惠仁表示，聯合幾個家族辦公室是好似「正義聯盟」效應，除可以在投資上發揮作用外，在社會責任上也可以聯手。他亦分享雖然不少大行有專業管理投資團隊，但也要選擇適合自己投資理念。有句名言─「你不理財，財不理你」。陳惠仁指出，家族辦公室發展不限於投資，他們的聯盟也在醫療、慈善及教育都能涉獵。

明報記者 龍彩霞

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