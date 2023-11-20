家族辦公室不止攻投資 涉獵慈善教育等

【明報專訊】近年家族辦公室神秘面紗逐漸不再神秘，香港政府積極締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐，更成立「香港財富傳承學院」。家族辦公室通常以私人理財公司的形式，針對超高凈值人士（UHNWI）持有的財富，根據其家族的具體需求和要求，制定專業的理財方案，使家族資產可以承傳下去。在2023年亞洲未來學家領袖峰會上，香港金融發展局（FSDC）以「家族辦公室服務的未來需求」為主題，主持了一場專家研討會，並認為家族辦公室將在香港財富管理行業的進一步發展中發揮日益重要的作用，官方目標是到2025年吸引200個家族辦公室入駐香港。
除理財外，家族辦公室的重要作用還在於，它能夠幫助確保超高淨值人士對其家族成員和社會產生持久影響。香港銀行家族之一伍宜孫家族第三代子孫伍尚修（Samuel）是香港墨爾文國際學校創辦人之一，與香港鄉議局前主席陳日新之子大正資本（Chartwell Capital Limited）首席投資官陳惠仁（Ronald Chan）創立Chartwell Family Partners，現時有4個合作伙伴，以在各自善長領域給予意見。陳惠仁一向專注投資市場，近期便看準市况跌至近年低位，而給予投資意見；伍尚修表示，其他伙伴便可以跟進。他們同聲表示，家族辦公室的作用不僅在於投資，而且還有將家族治理、企業家精神和慈善事業等主題上教育家族的下一代。
對於近年新加坡似乎正成為全球富豪的「新寵」，愈來愈多的超高淨值人士考慮將家族辦公室設立在新加坡。伍尚修表示，香港有自身優勢，並不認為新加坡搶了香港資本，而是家族辦公室投資多會普及全球，以達分散風險作用。陳惠仁反而認為，香港及新加坡是「亞洲雙子塔」，東南亞富豪透過香港打入中國市場，而香港也可以透過新加坡打入東南亞市場。事實上，投資也是需要分散地區。陳惠仁表示，聯合幾個家族辦公室是好似「正義聯盟」效應，除可以在投資上發揮作用外，在社會責任上也可以聯手。他亦分享雖然不少大行有專業管理投資團隊，但也要選擇適合自己投資理念。有句名言─「你不理財，財不理你」。陳惠仁指出，家族辦公室發展不限於投資，他們的聯盟也在醫療、慈善及教育都能涉獵。
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