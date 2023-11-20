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「一帶一路」有商機 「秘魯-香港」有角色

【Presented by：WAW Creation】秘魯-香港「一帶一路」無限「商」機研討會已於11月17日在港圓滿舉行，會議主要討論「一帶一路」倡議帶來的秘魯商機、透過成功個案取經導向業務發展等。當日參與會議的包括香港貿發局經貿研究副總監陳永健、金怡旅業集團葉慶寧及『一帶一路』發展聯會創會主席戴景峰。

Presented by：WAW Creation

「一帶一路」倡議的提出踏入10周年，陳永建表示，截至2023年6月底，中國與五大洲150多個國家、30多個國際組織簽署了200多份共建「一帶一路」合作文件。為各方的發展都帶來更多的機遇，應該長遠持續發展下去。葉慶寧指出，目前金怡的旅行社開展了「一帶一路」旅遊線路，希望民眾可以親身去當地感受風土人情。

 

希望商會成為互通橋樑

China Hong Kong Peru Belt and Road Initiatives Chamber副主席李曾透過視頻表示，營商環境將是吸引外資的重要條件，希望商會成為互通的橋樑，讓民眾多了解秘魯最新發展和社會的狀況，同時秘魯民眾也可以透過商會了解香港及內地。

貿發局指出，隨着近年區域經濟加速發展，新的對外經濟合作和市場機會湧現，促使中國內地企業重新審視其業務發展策略，當中不少更加快「走出去」投資海外，並積極利用專業服務協助它們發展海外市場業務。鑒於歐美等先進國家目前受環球通脹、加息等問題困擾，經濟表現低迷，反而亞洲及其他「一帶一路」地區仍擁有不少發展空間，增長潛力不容小覷。香港除了是內地企業處理海外投資及國際業務的服務平台，也是國際金融中心和貿易樞紐。「十四五」規劃支持香港進一步提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位。內地正進一步推進對外經濟合作發展，可以預期，香港可憑藉廣泛的金融和專業服務，以及全面的國際網絡，更好地協助內地企業「走出去」拓展「一帶一路」及其他海外市場商機。

 

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