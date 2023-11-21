打風開市日 港交所倡銀行券商不設櫃台

擬如常交收結算追孖展

消息指港交所目前與不同持份者就「打風開市」方案進行交流。港交所建議取消目前「惡劣天氣下停市」安排，即8號或以上風球、黑雨會開市，除非出現涉及公眾利益、非天文台本身可以決定的極端情况，如地震、廣泛地區停電、嚴重水浸等，屆時政府會與相關機構商討再決定是否開市。相關新機制，待諮詢文件出台，諮詢各界意見後才落實。

就「打風開市」初步方案，港交所提出四大原則。第一是必須保障人身安全，確保不會因此招致人命損傷，建議當日所有專人櫃台服務不開放，包括證券行、銀行等。第二是所有風險管理如常進行，包括交收、結算、孖展等，現行T+2結算安排不會改變，即不會順延或提早一天結算。惟將實物股票存入櫃台、再交入中央結算等當日就不會進行。

第三是當日涵蓋現貨、期貨、南向及北向交易。第四是除二級市場交易外，一級市場如新股照常上市（但實體上市儀式如敲鑼等會取消）、其他新產品亦會照常上市交易。

「打風開市」原則涵蓋所有持份者，包括證券行、銀行、數據供應商、發行商、外幣兌換商、指數公司等。建議方案需獲持份者認同，港交所計劃在月底諮詢，暫未定推出日期。港交所發言人回應，正研究在惡劣天氣下維持市場運作的安排，並會在稍後正式諮詢。

有業界認為「打風開市」大方向可以接受，但關注遙距工作但開市的實際操作，當中最關注是銀行能否支持結算運作。他們指出，若打風日銀行沒有櫃台或門市，但當日要交收，若收不到客戶資金，如何與中央結算交收，證券行是否要墊支？具體的遙距交收問題仍要深入討論。

有意見就認為，若採用電子渠道，如電子支票、轉數快等，銀行不一定要開門，並解決相關問題。目前銀行因保安問題，設有不少限制，業界認為如方案獲得通過，銀行要在制度上作出配合。業界又指出，現時網上交易不用電話錄音，但電話落盤需錄音，惟不少中小券商不設遙距中央電話錄音，政府或港交所在技術或資金上是否有支援。另外，若證券行因打風開市未符合規要求，證監會會否酌情處理。