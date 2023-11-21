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麥當勞增持內地香港業務 向凱雷回購 持股升至48%

標籤：經濟

【明報專訊】麥當勞（美：MCD）出售中國業務大部分股權近7年後重新增持。公司昨宣布向私募基金凱雷，購回對方持有的中國業務股權，持股比例由20%升至48%，但沒有披露作價。交易有待監管機構批准，預計明年首季完成。國企中信集團旗下信宸資本，繼續是業務大股東，持股52%。

2017年售80%股權套17億美元

麥當勞透露，合資公司在內地、香港和澳門，經營超過5500間分店，較2017年減持股權時倍增，並成為全球第二大市場，而且年初至今銷售增長超過30%，現時是最佳時機簡化股權結構，迎接持續增長的需求，未來會加強與消費者接觸，更受惠長線潛力。

信宸資本重申目標到2028年，分店數目觸及10,000間，更有信心可以滿足中國消費者的口味。凱雷就回顧過去6年多，與信宸資本、麥當勞合作，將業務轉型、加快增長、革新網絡推廣和營運能力，祝福下一階段增長成功。

麥當勞2017年初以17億美元，出售內地和港澳業務80%股權，予信宸資本和凱雷合組的財團，信宸持股52%，凱雷持股28%，當時業務整體估值約20.8億美元，相當於超過162億港元。到今年4月曾傳出，凱雷考慮引入新投資者或減持套現，對業務估值達80至100億美元。據報當時麥當勞在內地有5200間分店，香港分店約250間，今年計劃新增800至1000間店。