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國泰IT部門擬明年內地與港增聘逾200人

【明報專訊】各界對資訊科技（IT）人才需求有增無減，航空業亦不例外。國泰（0293）數碼及資訊科技董事方逸翔表示，自去年通關後，公司IT員工流失情况已回復至合理水平，現維持5%至6%的流動率，他又指公司將繼續增聘內地的IT人才，以配合業務發展。

加強雲端計算網絡保安等層面

方逸翔指出，現時公司資訊科技部門員工數量大約600人，當中有約120人是從深圳、廣州等內地地區招聘。他指部門計劃明年於內地及香港繼續增聘約逾200人手以擴大團隊規模，特別是雲端計算、移動應用程式開發、網絡保安、數據科學家和數據工程師等層面。他續稱，公司持續發展內地業務過程中，內地客戶在IT的需求與香港略為不同，如應用程式的使用，故增聘熟識內地IT領域的人才具重要性。

今年Hackathon逾1500學生參加

方逸翔又表示，國泰除了招聘IT人才外，亦提供培訓課程予年輕一代，包括「Hackathon」、暑期實習計劃及畢業生培訓計劃，讓他們有機會接觸航空與IT的領域，培養相關興趣。

國泰今年「Hackathon」活動於上周日（19日）完結，方表示，今屆報名情况踴躍，有超過1500名來自不同院校的學生參加，為歷屆最多。該比賽最後獲勝隊伍為「NAAR」，成員均來自不同的背景，而獲勝的創新解決方案，是利用人工智能技術和基於電腦視覺的尺寸測量系統，改善貨物載荷之間的間距，進一步提高尺寸測量準確度，以增加盈利並節省人手。

國泰「Hackathon」活動， 參賽隊伍要於24小時內合作構思，開發創新的科技解決方案，並向行業內航空及科技領袖展示研發產品，最後由專業評審選出優勝隊伍。