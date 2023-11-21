OKX申虛產交易平台牌 累計7公司待批

OKX早於今年3月底宣布在港註冊成立公司OKX香港，並指會向證監會申請牌照，5月再為香港用戶推出升級App；虛擬銀行ZA Bank本月初亦已為OKX香港開立營運帳戶，為其提供基本的商業銀行服務，以滿足其日常銀行理財需要。OKX全球首席商務官黎智凱日前曾表示，冀於明年第一至二季獲批牌照，其後第一年或可吸納10至20萬名香港散戶投資者，考慮到證監會取態保守，相信明年獲發牌的平台數目不會暴增。

華夏基金伙HashKey等拓Web 3.0

目前兩家獲證監會正式發牌的虛擬資產交易平台包括OSL和HashKey Exchange；虛擬資產交易平台Meex、富途控股（美：FUTU）全資子公司PantherTrade亦分別在10月12日和11月15日遞交牌照申請。

此外，華夏基金（香港）宣布與HashKey Exchange、Hamsa達成合作備忘錄，協力推進香港資產管理行業Web 3.0的創新進程。華夏基金表示，HashKey Exchange是香港持牌虛擬資產交易所，HashKey Group亦為金融機構提供多樣化的服務，包括Omnibus交易服務和tokenization解決方案等，Hamsa為實物資產代幣化公司，相信通過此次合作能夠帶來突破，為香港市場帶來優質的創新產品。