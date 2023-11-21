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500員工警告：董事會若不請辭 將集體離任

【明報專訊】Sam Altman在權鬥失敗後加盟微軟，令OpenAI前景不明。路透社的消息稱，約500名OpenAI員工昨晚聯署警告，除非現有董事會全體請辭，否則將集體辭職。

董事會結構奇特 CEO被炒埋伏筆

市場人士指出，OpenAI董事會的奇葩結構，為其創辦人Sam Altman被逐出公司埋下伏筆。當Altman於2015年底與伙伴創辦OpenAI時，該公司純粹是一家非牟利的研究機構，初期資金主要來自捐贈。當時OpenAI的使命，是開發對人類安全和有益的人工智能（AI）。根據一份聯邦稅務備案文件，OpenAI警告投資者，須以捐贈的精神看待對OpenAI的投資。不過隨着AI研究愈來愈燒錢，Altman在2019年重整公司架構，成立一家牟利性質的子公司吸引投資，但同時以一家非牟利的母企，管理這家牟利的實體。

OpenAI作為非牟利企業的本質，讓一些與公司利益無關的人士控制董事會。OpenAI於2016年初制定的章程，賦予董事會成員選擇及罷免其他董事的權力，而且他們有權決定董事會的規模。只要多數董事會成員提供書面同意，就可毋須事先通知，直接頒布人事變動。除OpenAI首席科學家Ilya Sutskever以外，OpenAI目前只有3名非OpenAI員工擔任獨立董事。當中較具爭議的董事，包括Quora聯合創辦人Adam D'Angelo，他正開發與ChatGPT競爭的產品。

彭博社的消息稱，隨着Altman加快推動ChatGPT的發展，令董事會成員憂慮到AI的安全風險，最終把Altman撤職。根據OpenAI發給員工的備忘稱，解僱Altman並非因為其有瀆職行為。

（綜合報道）

[國際金融]