劉宇亮：人民幣回升 恒指上望18500點

美元的快速走弱直接促使人民幣匯率升值，而美國國債息率的迅速下降則是美元疲軟的主要原因。離岸和在岸人民幣匯率都明顯上升，離岸人民幣對美元升破7.2關口，自8月8日以來首次超過該水平。這使得當前人民幣匯率已回到8月份水平，外資有可能進一步淨流入，為A股、港股在年末提供支持。另外，中美兩國領導人在亞太經合組織（APEC）峰會上的會面，這為兩國在戰略、國家安全和經貿合作等方面取得更多合作空間創造了機會，中美關係有輕微回暖，也令人民幣回穩作出了貢獻。

上周阿里巴巴（9988）公司宣布截至9月底的第二季度業績，收入增長符合預期，股價卻下跌超過一成。原因包括芯片短缺影響人工智能發展，分拆盒馬鮮生等業務上市計劃暫停，以及馬雲家族信託擬出售股份的不利消息。香港股市在陣痛過後，由科技股帶領在周一回升，顯示無意再回試17,000點水平。對於恒生指數，考慮自2023年1月以來的下降趨勢和9月份的前高點，加上每月的波動範圍約為1500至1700點，11月底的低點在16,979點，港股在11月的高點有望達到18,500至18,700點。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]