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FINI今推 券商仍會要求客戶繳足款

標籤：經濟

【明報專訊】港交所新股結算平台FINI今日（22日）正式推出，新股從定價至掛牌的時間由5個營業日（T+5）縮短至2個營業日（T+2）。多家活躍新股市場的券商均表示，FINI推出後，暫時散戶認購安排不變，仍要求客戶在截止認購當天繳款，以及照借孖展，只是計息日數會減少。發行人方面，由於港交所就FINI設過渡期安排，若有新股由今日（22日）至周五（24日）開始招股，認購期會延長，最快上市日期均為12月5日。

孖展計息日數減少

財經事務及庫務局長許正宇上周書面回覆立法會議員查詢時稱，FINI推出後，券商只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額，毋須為超額認購金額鎖定全數資金。不過，券商仍須一如現行做法，確保客戶有充足資金為公開發售認購額全數結算。

多家活躍新股市場券商，包括耀才、信誠等都指會維持現有做法，要求客戶在截止認購當天就認購新股繳款。按現行做法，散戶認購多少股，仍要全數預付認購金額予券商。FINI推出後券商照借孖展，會收取保證金，但由於新股招股時間縮短，故計算利息的日數會減少，變相減低孖展客利息成本。

富途證券發言人表示，FINI實施有利新股市場發展，公司「會就FINI要求逐漸接軌」。換言之，FINI出台初期相信仍會維持現時要求客戶預繳認購金額或借孖展的安排。

另外，為令FINI用戶順利切換到新結算程序和系統，港交所就FINI設短暫過渡期安排，若有新股周三（22日）招股，認購期會延長3日；周四（23日）招股，認購期會延長2日；周五（24日）招股，認購期會延長1日；直至下周一（27日），過渡期安排結束。因此，按T+2計，若有新股由今日至下周一開始招股，上市日期均為12月5日。有市場人士稱，會待過渡期結束，即下周一（27日）才開始有新股以FINI啟動上市。

本周過渡期 認購期延長

此外，FINI將杜絕重複認購，因為現時透過中介渠道認購新股，中介只需提供客戶識別碼，但推出FINI後，中介必須提供客戶身分證或護照號碼，故散戶不能再透過多家券商認購新股。由於過戶處在後期亦會將中介及eIPO渠道合併處理重複認購，散戶亦再不可同時透過券商及eIPO認購新股。