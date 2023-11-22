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百度上季經調整純利升23% 勝預期

【明報專訊】百度（9888）公布今年第三季業績，期內總收入按年升6%至344.47億元（人民幣，下同），淨利潤錄得66.81億元，按年扭虧為盈。集團經調整純利為73億元，按年升23%（見表），表現勝市場預期。集團管理層表示，短期內不受晶片制裁影響，現時儲備仍足夠用於未來1至2年升級旗下AI大模型「文心一言」。

稱美晶片制裁長遠影響中國AI發展

百度「文心一言」於8月向全社會開放，目前文心一言用戶數量已達7000萬人，10月更推出文心4.0（EB4），文心一言用戶及企業客戶已可使用EB4。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，生成式AI有助集團擴大雲業務客戶群，亦帶動部分客戶增加雲端的開支。他續稱，上季AI雲收入按年下跌2%，主要是智慧交通項目需求疲軟，預料今季可反彈至正增長。同時，集團正通過文心一言重建廣告系統，包括生成式創意等服務，相信可在今季帶來數億元的增量收入。

至於美國晶片制裁的影響，李彥宏認為短期內對百度影響有限，集團10月已成功推出EB4，亦有着大量晶片儲備，足以支持未來1至2年的升級。長遠而言，由於難以取得最先進的晶片，將不可避免地影響中國人工智能的發展步伐，正積極尋找未來替代品。

百度首席財務官羅戎表示，百度核心本季保持穩定利潤率，今後將繼續優先投資人工智慧，特別是生成式AI和基礎模型，繼續關注效率和戰略資源分配。他續稱，現時投資主要集中在運算能力，過去數季已投入大量晶片資源訓練文心模型，相關的投資均是可控範圍內。

愛奇藝第3季收入按年升7%

百度上季核心收入266億元，按年升5%；當中在線營銷收入按年升5%至197億元，非在線營銷收入為69億元，按年增長6%。百度App於9月的月活躍用戶達到6.63億，按年升5%。此外，旗下愛奇藝今年第三季收入為80億元，按年升7%；日均總訂閱會員數為1.075億，按年下跌6.4%，不過單會員月均會員收入為15.54元，按年升12%。