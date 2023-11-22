匯豐下調港今明兩年GDP預測

貨物貿易仍萎縮 樓市需求疲軟

匯豐指出，香港的增長復蘇停滯不前，第三季度本地生產總值（GDP）按年同比增長 4.1%，慢於預期，主要受幾大因素影響，包括外部因素對經濟增長的拖累尚未減弱，貨物貿易仍處於萎縮狀態。

此外，貨幣政策緊縮持續對資產市場產生影響，當中房地產市場繼續面臨融資成本上升及需求疲軟的問題。最近房地產政策的鬆動可能帶來幫助，但預計明年第三季美聯儲開始減息後才會顯現最大效果。與此同時，旅遊業雖然持續復蘇，但並無預想中強勁。儘管遊客總數有所上升，但仍未恢復到疫情前水平，受人民幣走弱，消費總額也有所下降，消費者信心仍然相對較低，以及疫後購物模式亦有所改變。

該行又提到，全球需求疲軟是香港經濟持續受到的最大阻力。截至目前商品出口按年下跌12.3%，入口按年下跌9.7%，低迷情况已由2022年第四季度起持續等。此外，內地經濟復蘇亦面臨一些周期性和結構性挑戰，儘管有初步迹象表明已走出了低谷。