新世界重選董事 鄭家純獲八成贊成票

市場聚焦新世界接班人選誰屬，昨鄭家純次子兼新世界非執董鄭志明與鄭家純侄子鄭志恒並肩離場，當問到接班人問題，鄭志明表示「下次，下次（回應）啦，下次做專訪。」

至於鄭家純妹夫、新世界非執董杜惠愷亦被網民指是潛在「繼承者」，杜惠愷昨笑稱「唔好講笑啦，佢（鄭家純）退休，我都退休啦。」據新世界年報，杜惠愷現年79歲，較現年76歲的鄭家純年長3歲。

被問接班人問題 鄭志明：下次做專訪

昨日新世界股東大會審議包括重選鄭家純、鄭家純侄子兼新世界非執董鄭志恒、老臣子薛南海等董事的議程。鄭家純獲得80.38%的贊成票，19.62%的反對票，贊成票率已較上一次重選稍高（見表1）；鄭志恒則獲96.29%贊成票，僅3.71%的反對票。

鄭家純在上周的訪問提到接班人問題時表示，仍在觀察中，認為要找這位接班人絕非易事。

他又指，集團生意範疇廣，會尋找適合的家族成員負責個別範疇的生意，若無合適成員可向外招聘。他又同時指出，接班人要才德兼備，大公無私，不可只照顧自己一房人的利益等。

而目前鄭氏家族第三代已分佈在多家上市公司（見表2），當中新世界發展有多達4名第三代參與，包括鄭志剛、任執董的鄭家純女兒鄭志雯、次子鄭志明及侄子鄭志恒參與。其餘周大福（1929）及新創建（0659）各有3名第三代參與。