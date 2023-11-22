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小米上季績佳 多家大行上調目標價

標籤：經濟

【明報專訊】小米（1810）第三季業績扭虧為盈，毛利率創新高，大多券商上調其目標價，惟昨日股價不升反跌，最低跌至15.24元，尾段稍為回升，收報15.38元，跌4.94%，成交38.23億元。

大摩維持「增持」 目標價19元

摩根士丹利發表報告指出，雖然華為近期推出新機，但小米14系列產品銷售強勁，相信小米的市場份額將保持穩固。另海外出貨量有所改善，料整體智能手機出貨量於第四季繼續增長。同時，研發費用增加或稍拖累經營利潤，但主要是基於與小米汽車擬明年上半年面世有關，故不認會成為小米的負面因素，給予目標價19元，維持「增持」評級。

不過，美銀認為，記憶體等部分核心零部件價格上漲或限制小米硬體的毛利率提升，而在非洲、拉丁美洲等地區的海外擴張可能會減慢平均售價（ASP）的增長速度。該行又表示，華為或推出更多支援5G的智能手機型號，加劇競爭。電動車方面，美銀表示，中國汽車市場競爭激烈，小米或在營銷方面將投入更多資源，出現持續高額開支的風險。整體而言，該行上調目標價由15元至17元，重申「中性」評級。

里昂指小米智能手機出貨量在新興市場表現強勁，物聯網和互聯網收入理想，帶動毛利率創新高。該行預計小米第四季收入按年增長11%，經調整淨利潤增長180%，而今明兩年經調整淨利潤分別上調5%及15%，並將目標價由19元上調至19.7元，評級由「跑贏大市」上調至「買入」。