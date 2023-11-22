攜程上季經調整純利升3.7倍

攜程聯合創辦人、董事會執行主席梁建章表示，期內受惠於旺盛夏季旅遊需求，國內和國際旅行均強勁反彈。展望未來，集團將繼續拓展全球市場，發展AI創新，繼續提升能力，將AI加入各項業務，為旅客提供個人化預訂體驗和推薦。

受惠夏季旅遊需求強勁

攜程行政總裁孫潔表示，短期出境旅遊將繼續成為集團主要增長動力。受惠於產品供給增加和盈利能力提升，國際業務將成為長期增長關鍵支柱，加上AI技術有望提升效率，對市場前景保持樂觀態度，並對集團未來機遇充滿信心。

集團表示，內地第三季旅遊需求保持強勁，國內酒店預訂同比增長逾九成，較2019年同期增長70%，當中長途酒店預訂增長最快，按年增1.33倍；短途酒店預訂按年增長66%。雖然內地旅客仍熱中於國內旅行，但隨着供應穩定改善，出境旅遊持續增強，期內攜程出境酒店和機票預訂已恢復到疫情前水平的80%。集團相信出境市場仍有龐大增長空間。

國際業務方面，第三季國際OTA平台總預訂按年增長逾1倍，其中亞太地區仍是主要市場及增長動力來源；機票預訂量按年增長近1倍，較2019年增長80%；整體酒店預訂創歷史新高，是2019年兩倍多。

集團表示，國際OTA平台增速強勁，目前佔整體海外業務近一半，直接預訂佔比極高，期內有60%全球預訂來自手機應用程式，將繼續利用優勢和資源持續推動增長。此外，攜程在香港、韓國和東南亞等地區實現市佔率提升，將積極拓展業務到其他亞太市場。