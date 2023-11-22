微軟CEO暗示不反對Altman回巢

微軟累積投資數十億美元在OpenAI，換取對方的技術用於旗下軟件，改善人工智能助理等功能。有分析認為，微軟若可以延攬Altman和另一名辭職的OpenAI創辦人Greg Brockman，有助化危為機，確保得到人工智能的瑰寶，領先同樣進軍人工智能的對手Google等。

分析：員工投微軟

將失持股升值收益

雖然OpenAI員工曾聲稱，可以跟隨Altman轉投微軟，但分析認為代價不小，因為他們很多都獲派OpenAI股份，原本在新一輪融資，公司估值有望超過800億美元，意味主要員工持股價值可升至近100億美元，但轉投微軟後或失去這些重大收益。

（綜合報道）

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