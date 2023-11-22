微軟CEO暗示不反對Altman回巢

【明報專訊】人工智能公司OpenAI創辦人兼行政總裁Sam Altman，上周五被董事會解僱後，OpenAI主要投資者微軟（美：MSFT）行政總裁納德拉（Satya Nadella）過去周末表示，已聘請對方加盟，領導新設的人工智能部門。但經過OpenAI員工以集體辭職威脅，投資者亦加入，要求重新讓Altman「回巢」，納德拉周一接受彭博訪問時「口風」有變，形容無論Altman在哪裏，都是與微軟合作，對他的能力和領導繼續有信心，所以歡迎他「過檔」，強調至今亦未被告知對方犯什麼錯，OpenAI重大變動都不獲通知並非好事，認為管治架構需要改變，確保雙方可以合作順利。報道認為他的言論示意，不反對Altman重返OpenAI。
微軟累積投資數十億美元在OpenAI，換取對方的技術用於旗下軟件，改善人工智能助理等功能。有分析認為，微軟若可以延攬Altman和另一名辭職的OpenAI創辦人Greg Brockman，有助化危為機，確保得到人工智能的瑰寶，領先同樣進軍人工智能的對手Google等。
雖然OpenAI員工曾聲稱，可以跟隨Altman轉投微軟，但分析認為代價不小，因為他們很多都獲派OpenAI股份，原本在新一輪融資，公司估值有望超過800億美元，意味主要員工持股價值可升至近100億美元，但轉投微軟後或失去這些重大收益。