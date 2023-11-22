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美匯指數曾跌穿103.2 美股三大指數偏軟

【明報專訊】美匯指數連跌3個交易日後，昨晚繼續向下，美匯指數曾跌穿103.2，是逾兩個半月低位。但市場觀望美國聯儲局議息記錄，同時等待人工智能晶片商Nvidia（美：NVDA）業績，投資態度審慎，美股早段扭轉上日升市，3項主要指數由超過3個月高位回軟，道瓊斯工業平均指數曾跌逾100點，逼近35,000點關口。雖然感恩節假期即將開始，但多隻零售股對季內業績展望疲弱，例如Best Buy（美：BBY）調低全年銷售預測，股價曾跌4%，American Eagle（美：AEO）更曾急挫17%。

台積電傳日建3納米晶片廠

Nvidia股價早段偏軟，據報專門為中國市場設計的晶片，要下月中才能推出。彭博引述消息稱，另一晶片商台積電（美：TSM）就計劃在日本建立第三家工廠，生產3納米晶片，或可帶動日本成為全球重要的晶片製造中心。台積電亦承諾在美國及德國分別建立兩家及一家工廠，在台海局勢不確定之下，可滿足不同客戶要求。

消息人士稱，台積電已告知供應鏈合作伙伴，考慮在熊本縣建第三家廠，項目代號為台積電Fab-23三期。台積電現正在日本建設第一家工廠，以生產性能較低晶片，亦計劃在首家工廠附近建第二廠房，預計2025年開始生產5納米晶片，暫時未知第三家工廠何時興建，雖然3納米晶片製程是目前商用中最先進，但待新工廠量產時，3納米可能落後屆時最新技術1至2個世代。

台積電回應，集團進行必要投資以滿足客戶需求，現時專注在日本評估建設第二工廠的可能。報道引述消息稱，當台積電最初計劃在日本建立製造業務時，初始藍圖包括建多個工廠，以最好地利用為熊本園區建設的輔助設施，甚至有可能建第四家廠房。

（綜合報道）

[國際金融]