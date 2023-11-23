港泰對接是零售支付落後的照妖鏡

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葉劉立會質詢無現金支付問題

葉劉在會上特別關注不同平台之間的互聯互通，尤其是在公共運輸系統的應用方面。此外，她指出八達通技術已經落伍，而且儲值上限只有3000港元，以及只應用非主流及成本較高的NFC做資料交換方式，這使得使用範圍過於集中在本地，對於較大額的零售交易不利。

對於這些批評，當局仍然沒有積極處理問題的態度，只輕描淡寫地回應，稱多個電子支付營運商已提供跨境支付服務，以滿足內地與香港日常消費的需求。同時，政府計劃引入車隊制度，鼓勵的士業界使用電子支付，以推動電子支付平台的發展云云，顯示當局根本沒有解決核心問題的意圖。 而事實上，問題的癥結正是多個支付供應商沒有統一的支付標準，使得商家及用家無所適從。就算全港所有的士也變成車隊，如果供應商仍然是只能提供刷卡消費的八達通，這建議根本沒有可能解決上述問題。難道要來港的所有旅客需要像申請旅遊簽證一樣，先開通八達通卡和完成充值才可以出發嗎？

PromptPay/轉數快對接揭露弊病

當香港仍然為處理本地出行、消費和大灣區融合而面對的種種無現金支付基礎建設發展而頭痛的時候，愚公認為目前正有着另外一波後果可能嚴重、影響到香港所謂超級聯繫人和亞太區金融中心的地位的一系列事件湧現。

你可留意到，香港金融管理局在月初的香港金融科技周發表了令香港出行泰國的旅客非常開心的講話嗎？即由12月4日起，香港和泰國將實現電子支付平台的互聯互通。這意味香港居民可以在覆蓋全泰國、超過800萬家幾乎覆蓋所有行業支援PromptPay的商戶使用手機掃描二維碼付款，並同時進行貨幣兌換，毋須提前兌換泰銖。同樣地，泰國旅客也可以在香港的約5萬家接受FPS支付的商戶使用PromptPay付款。這一舉措將提供更便利的支付方式，方便兩地居民和旅客之間的交易。

愚公看後開心了不到半分鐘，卻發現這計劃將會產生以下一系列的負面問題——香港的5萬家可以接受 FPS 的商家在哪？ 香港一般的小商販能夠像泰國的小商販、的士司機、餐廳老闆一樣接受來港旅客使用無現金支付嗎？ 如果 PromptPay 可以因為吸引到旅客消費更多而帶來正面的經濟效益，那麼反過來想，由於FPS目前缺乏商家使用，這不是個只叫港人出外多消費，不利香港經濟發展的計劃嗎？

事實上，泰國央行為了推動旅遊業發展，早於2018年便相繼與日本、柬埔寨、越南、馬來西亞、印尼和新加坡等亞洲國家推動雙邊的QR-Code為基礎的跨境支付服務嗎？ 筆者認為，香港的主流支付平台八達通長期以來未積極發展相關支付方式，導致香港政府需要花費更多時間和精力，以相對複雜的方式來對接泰國的 PromptPay，而這種對接方式幾乎只能單向運作。泰國央行的計劃對經濟發展帶來明顯效益，目前新加坡、馬來西亞等國家也展開類似的雙邊跨境零售無現金支付計劃。

此外，愚公在從事銀行工作時得知，內地旅客在外地消費的清算工作也利用了香港銀行服務。如果這類計劃陸續擴展到其他亞洲甚至歐美國家，清算服務將會離開香港，本地傳統金融服務業肯定會面臨一定的競爭壓力。因此，我認為香港應該盡快深入探討以人民幣及港幣（實際上是美元）為基礎的央行數字貨幣和穩定幣支付平台，以滿足全球各種場景的支付需求。

金融科技賦能面向全球經濟發展

在傳統金融服務優勢逐漸流失的情況下，通過新的基礎設施和服務方式來維持獨特的競爭力才是解決之道。 愚公期待來年的金融科技周中能聽到政府有一個針對亞太地區各國個別建立的雙邊跨境零售支付平台的整合服務方案，以背靠12億人的龐大市場及對全球的姿態，以金融科技提供的各種新操作方式打造以香港為重要節點的支付新生態。

八達通剛剛慶祝25歲生日，筆者期望這個曾經令香港人引以為傲的支付平台能在以上新生態上擔當重要角色。 在這個要不就搞顛覆、要不就被顛覆的年代，第一個需要顛覆的可能就是自身。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

香港城市大學EMBA特約教授

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