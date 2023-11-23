為AI注入更多解決難題的創意

Presented by：WAW Creation

省下的時間有加強策略工作嗎？

在2023年的香港Wordcamp大會上，我分享了有關AI如何加強品牌故事的個人想法，AI已經在傳統寫作過程中帶來革命性改變，擺脫從頭開始創作內容的苦差。有趣的是，根據Content Marketing Institute的一項調查，有63%的內容營銷人員認為AI有助於節省時間，使他們能夠更加注重策略性的工作。但省下來的時間，Marketer又是否真正更專注於策略性的工作？

現今AI的運用主要在寫作上，其實AI在內容策略、編輯和自動化上仍未算普及，這部分的AI潛力，有待發掘。

寫一個滅蝨噴霧的Post

在會議上我用了一個實際案例做演示——銷售近期的熱門產品滅蝨噴霧。與其直接要AI寫文寫社交媒體內容，我示範了先人手摘下對手的產品評論，然後放到ChatGPT中，要求ChatGPT總結用戶的痛點。

我沒有要求ChatGPT用現成資料或自動網上搜尋，因為精準的資料很重要，Garbage in and Garbage out。然後才要求ChatGPT根據這些用戶痛點，突出產品的特點作為解決的方案。這樣得出來的內容不單止能夠宣傳我們的產品，就更加能夠針對性突顯我們的優勢。

策略和速度未來分勝負

AI工具變得愈來愈先進，愈來愈易於使用，卻同時削弱了使用者策略思維。Marketer要記得工具是必不可缺少，但策略才是成功關鍵，我相信在AI工具愈來愈廣泛應用下，高手低手之分野，在於策略和速度。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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