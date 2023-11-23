港交所減報價月費 手機客大降74% 另設企業固定月費40萬 客戶無上限

明報記者 江陵凱

所謂第一級實時串流數據，是指不含市場深度數據（即不包括五個最佳買價及五個最佳賣價各自涉及的買賣盤數目及總需求）的實時報價，數據包括上日收市、當日最高及最低價、最佳買賣價、按盤價、最後成交價、成交股數及成交金額。

大型券商料慳最多

港交所試驗計劃推出新增企業數據固定月費計劃，設有散戶服務的交易所參與者及經紀商，以每月40萬元的固定收費訂閱，提供證券市場第一級實時串流數據；而衍生產品市場第一級實時串流數據的固定月費為10萬元。假設券商同時提供衍生產品市場及證券市場第一級實時數據服務，舊方案會按用户數量，於證券市場數據服務收取120元，而衍生產品市場數據則收取25元，以擁有100萬個用户的大型券商A為例，其理論成本可高達1.45億元（見表）（一般而言券商不會按全數客戶數目購買相等數據戶口）。而新固定月費模式於證券及衍生產品數據共收40萬元，大型券商變相理論節省約1.445億元。

計劃專業非專業用戶區分收費

港交所亦同時大削券商向港交所繳交的移動裝置市場數據服務月費，由38元中幅下調74%至10元。

港交所續指，計劃與金融監管機構及其他持份者研究，如何更合適地界定專業及非專業數據用戶，以便日後能夠制定更切合不同用家的市場數據服務。據知，港交所一直想讓散戶以更低的價格收取報價數據，但現時因散戶全透過券商或銀行取得數據，無法區分他們與專業用戶，惹來外界指港交所收費偏高的批評。

券商：移動月費大減 釋正面信息居多

證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，預料大型券商較為受惠於港交所的新方案，如散户量較大的互聯網券商，認為月費收費方案的減幅較大，估計大型券商或會將得益回饋予用戶。他續指，對中小券商而言，實時數據支出成本，對於一般中小券商總成本而言不大，移動裝置月費大減，其作用為對市場釋出正面信息居多。

另外，恒指公司昨日亦宣布，其實時指數發放相關收費作出調整，以回應《施政報告》中提出的降低市場資訊費用措施以鞏固股票市場競爭力，惟公布未有提及具體調整詳情。

[新股]