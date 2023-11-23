Nvidia料內地收入大減 股價偏軟

油組押後會議 油價挫4％

人工智能晶片商Nvidia（美：NVDA）預計，內地業務收入大減，拖累昨晚美股早段股價反覆偏軟。雖然Nvidia在截至10月底的季度，收入急升超過2倍至181億美元，明顯好過市場預期，又預計本季度收入進一步升至200億美元，但未達到最樂觀的210億美元預期，而且美國上月再收緊對華晶片技術出口管制後，預計中國銷售會大跌，即使已與美國政府合作，設計合乎法規的新晶片，已準備3款新產品，同時與中國、中東客戶合作，申請出口許可，但相信對本季度業績沒有幫助。

不過Nvidia強調其他地方銷售增長，足以抵消中國市場問題有餘，又反駁人工智能衍生的數據中心需求增長可能見頂的憂慮，相信軟件開發商、企業和政府，更多使用人工智能產品，有信心令需求持續上升，公司正增產應付，相信數據中心可以一直增長至最少後年，估計下年度業務收入達650億美元，較對手Intel（美：INTC）和AMD（美：AMD）加起來還要多1倍以上。

Nvidia預計，本季度經調整毛利率達75.5%，高過市場預期的72.64%，但分析認為缺乏中國市場貢獻，單靠其他市場能否維持這麼高的毛利率，而且即使重新設計針對中國的產品，未來亦可能受美國管制影響，同時要面對國產品牌挑戰，例如因應中美關係緊張，更多內地企業考慮轉用華為的人工智能晶片。但亦有券商維持Nvidia「強烈買入」評級，同意人工智能晶片持續供不應求，不太擔心市場競爭加劇，相信公司明年市佔率維持85%以上。

日本政府10個月以來，首次調低經濟展望，在月報由原本一直形容溫和復蘇，變成示意部分復蘇開始停滯，主要因為內需轉弱，而且近兩年來首次調低企業投資的看法，因為全球經濟放緩，尤其是中國，令投資暫停增長。但受服務需求帶動，私人消費向好，工業生產和出口趨勢都正面，未來要關注中東地緣政治局勢，以及金融市場波動，對通脹有什麼影響。