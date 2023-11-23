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阿里蔣芳內聯網發文：馬雲一股沒賣

【明報專訊】阿里巴巴（9988）上周公布季績時同日美國證交會公布創辦人馬雲準備減持，拖累股價急挫。據內媒報道，阿里合伙人、首席人才官蔣芳於內聯網發文表示，馬雲「一股都沒有賣出」，會堅定持有阿里「這不是（客）套話，是事實」。

蔣芳於文中指出，馬雲辦公室在國內外投資農業科技和公益事業等項目需要資金，今年8月已與股票經紀訂立減持合同，按照規定11月中對外公告這項有前提條件的未來減持計劃，11月16日剛好是預定公布日，惟經紀並不知當日同為阿里發布財報的日期，令外界產生第一個誤會。

指合同減持價遠高現價

蔣芳解釋，8月訂立的減持價格遠高於現時股價，因此馬雲一股都沒有賣出，是外界第二個誤會。她又稱，馬雲辦公室曾對外發布聲明，指馬雲會堅定持有阿里「這不是套話，是事實」，強調阿里股票目前大大低於實際價值，馬雲不會出售股票。馬雲辦公室於上周五晚澄清，阿里本周股價趨穩，昨日收市報76.85元，升1.1%。

蔣芳直言，外界只炒作馬雲減持反映其對阿里業務沒有信心，但完全不顧這是一個長期計劃，以及他相信阿里業務會進一步增長而訂下較高出售價格的事實。

至於關於阿里裁員2.5萬人的消息，蔣芳表示「這兩天這個謠言傳得有鼻子有眼」，集團已報警追究造謠者的責任，希望早點看到造謠者承擔責任。

阿里主席蔡崇信亦帖文發言指出，阿里一直面對各種質疑及挑戰，但集團會一如既往堅持，因為阿里的基因就是「相信未來會更好」。