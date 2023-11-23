寧德時代傳棄GDR 明年初港上市 原擬集資468億 因中證監新規延遲

明報記者 歐陽偉昉、江陵凱

中證監新規後8公司停發GDR

寧德時代昨日下跌2%，收報177元人民幣，公司沒有回覆IFR查詢。報道引述消息人士稱，目前仍未有在港集資金額目標，但GDR發行規模可作為參考，公司已在內部及與外部財務顧問探討。去年協助寧德在A股配股集資450億元人民幣的中信建設、中金公司、高盛和瑞銀，傳將負責公司在港上市。不過，公司亦關注在港集資，在股價需提供多少折讓，而香港市場是否足夠流動性支持數十億美元規模的集資。

去年2月中證監發布境內企業發行GDR監管規定，從滬倫通擴大至中歐通，內企在瑞士發行GDR開始活躍（見表）。不過市場人士稱，GDR大多售予中資投資者，120日鎖定期後轉回A股，再於A股市場沽出，過去GDR通常較A股有10%折讓，投資者通過兩地市場價差獲利。

今年3月外電引述消息指出，中證監擔心大規模GDR發行會加大內地股市沽壓，因而暫停GDR審批，至今年5月中證監公布新GDR發行指引，要求公司在境外提交上市申請後3個工作天向中證監備案，6月滬深交易所加入市值、資金運用等審核要求。因為監管環境收緊，今年來9家終止GDR發行的公司，有8家是在中證監新規後宣布停發。同時今年內企發行GDR的速度亦較去年同期放緩，集資金額亦非與寧德時代的數十億美元規模可比。

報道引述市場人士認為，目前GDR備案程序已和A股集資等同，對於大型A股公司要大規模集資，不能通過上述兩者進行，因此來港上市是唯一選擇，以獲得國際資金。已在深圳上市的行業龍頭順豐和美的已向港交所申請上市，分別集資最多30億美元和10億美元。

德勤：寧德轉戰H股與成本有關

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，以往只須境外交易所審批、僅需約2個月就可於瑞交所上市，但現時境內上市公司於外地發行GDR時，需經中監證審批，且監管當局對境內公司於外地上市要求較嚴謹，他相信是次寧德時代轉戰H股，主要與時間成本有關。

今年利率高企、港股缺乏大型新股集資，安永預期全年本港集資額按年減少19%至413億元，為20年來最低。