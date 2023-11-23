moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

寧德時代傳棄GDR 明年初港上市 原擬集資468億 因中證監新規延遲

【明報專訊】內地電動車電池龍頭寧德時代（深：300750），市傳計劃最快明年初來港上市集資。路透社旗下IFR引述消息人士稱，現於深圳上市的寧德時代，今年2月曾內部討論年內赴瑞士證券交易所發行全球存託憑證（GDR），集資50億至60億美元（約390億至468億港元），不過至3月因內地監管當局關注而延遲。市場人士指出，內地對GDR審批更嚴謹，由於時間成本考慮，因此轉而選擇來港上市。

明報記者 歐陽偉昉、江陵凱

中證監新規後8公司停發GDR

寧德時代昨日下跌2%，收報177元人民幣，公司沒有回覆IFR查詢。報道引述消息人士稱，目前仍未有在港集資金額目標，但GDR發行規模可作為參考，公司已在內部及與外部財務顧問探討。去年協助寧德在A股配股集資450億元人民幣的中信建設、中金公司、高盛和瑞銀，傳將負責公司在港上市。不過，公司亦關注在港集資，在股價需提供多少折讓，而香港市場是否足夠流動性支持數十億美元規模的集資。

去年2月中證監發布境內企業發行GDR監管規定，從滬倫通擴大至中歐通，內企在瑞士發行GDR開始活躍（見表）。不過市場人士稱，GDR大多售予中資投資者，120日鎖定期後轉回A股，再於A股市場沽出，過去GDR通常較A股有10%折讓，投資者通過兩地市場價差獲利。

今年3月外電引述消息指出，中證監擔心大規模GDR發行會加大內地股市沽壓，因而暫停GDR審批，至今年5月中證監公布新GDR發行指引，要求公司在境外提交上市申請後3個工作天向中證監備案，6月滬深交易所加入市值、資金運用等審核要求。因為監管環境收緊，今年來9家終止GDR發行的公司，有8家是在中證監新規後宣布停發。同時今年內企發行GDR的速度亦較去年同期放緩，集資金額亦非與寧德時代的數十億美元規模可比。

報道引述市場人士認為，目前GDR備案程序已和A股集資等同，對於大型A股公司要大規模集資，不能通過上述兩者進行，因此來港上市是唯一選擇，以獲得國際資金。已在深圳上市的行業龍頭順豐和美的已向港交所申請上市，分別集資最多30億美元和10億美元。

德勤：寧德轉戰H股與成本有關

德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，以往只須境外交易所審批、僅需約2個月就可於瑞交所上市，但現時境內上市公司於外地發行GDR時，需經中監證審批，且監管當局對境內公司於外地上市要求較嚴謹，他相信是次寧德時代轉戰H股，主要與時間成本有關。

今年利率高企、港股缺乏大型新股集資，安永預期全年本港集資額按年減少19%至413億元，為20年來最低。