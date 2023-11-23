幣安涉恐怖分子交易 趙長鵬認罪辭CEO

罰款43億美元 同類案件最多

其中一項證據，是時任幣安合規主管，2019年初聊天訊息，提及哈馬斯每次匯款一般較少，例如600美元只買到一支AK47步槍，反映對相關資金往來知情。

美國司法部批評，趙長鵬故意違法，沒有盡金融機構責任，阻止恐怖分子獲取資金和洗黑錢，幣安會檢視過往交易，看看哪些本應要匯報，未來亦會匯報可疑交易。除了幣安巨額罰款，趙長鵬亦要支付5000萬美元刑事罰款，同時辭任幣安行政總裁。《紐約時報》報道，當局亦尋求判處趙長鵬監禁一年半，是相關指引最高刑罰。

當局尋求判趙長鵬監禁年半

趙長鵬承認犯錯，一定要承擔責任，宣布由區域市場全球主管鄧偉政，接任行政總裁。52歲的鄧偉政是新加坡人，曾在新加坡金管局和交易所任職高層，2021年加盟幣安。他在社交媒體形容，首要任務是向1.5億用戶保證，平台安全、財務穩健，同時與監管部門合作維持高水準運作，強調幣安會「活下去」。

分析認為這對幣安是最好結果，因為交易所可以繼續運作，趙長鵬能保留持股。雜誌《福布斯》統計，他身家達102億美元。但經歷今次案件和同業FTX倒閉，或進一步削弱在加密貨幣交易所買賣的信心。