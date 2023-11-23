moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

證監尋求對曹貴子冼國林等作取消資格令

【明報專訊】證監會公布，就第一信用金融集團（下稱第一信用）的5名前董事及1名前事實董事，涉嫌違反其受信責任，尋求對他們作出取消資格令。

涉第一信用配股中發虛假資料

據證監會就第一信用的調查發現，2016年1月，前事實董事曹貴子是第一信用進行的股份配售承配人。兩個月後，他及其兄長曹貴宜，是第一信用所發行的供股中未獲認購的供股股份的認購人。然而，第一信用在分別就完成配售及供股而發出的公布中表示，所有承配人及認購人均為獨立第三方。

經調查後，證監會指前主席兼執行董事冼國林、前行政總裁兼執行董事曾仁光、前執行董事梁偉雄和何筱敏，以及曹貴子因沒有披露曹為事實董事，並導致該公司在公布中發出有關曹及/或其兄長的獨立性的虛假及/或具誤導資料，違反對第一信用的責任。

冼國林、曾仁光、何筱敏及前獨立非執行董事戴文軒，亦因在批准配售建議時沒有考慮該配售對公司股東的攤薄影響，違反他們的責任。證監會正尋求法庭頒令第一信用須公布法庭的裁決，讓股東知道曹曾為該公司的事實董事，以及曾發出虛假及/或誤導性資料。

證監會昨同日公布，獅子期貨因在2017年5月至2019年7月期間沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定及其他監管規定，遭證監會譴責及罰款280萬元。