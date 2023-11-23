OpenAI原CEO復職 組新董事會 分析：新盟友護航 料商業化阻力減

市場人士指出，董事會內有泰勒等新盟友護航，Altman的AI商業發展大計所面臨的阻力將減少。泰勒也是電商平台Shopify的董事，並在馬斯克收購Twitter （現稱X）前擔任董事會主席，在Twitter賣盤期間發揮了穩定公司的作用，在矽谷及華爾街頗具信譽。薩默斯也是矽谷的熟人，擔任多家科技公司的董事。

OpenAI昨在X（前稱Twitter）發帖稱，「原則上同意」Altman重新擔任CEO，「我們正合作釐清細節」。彭博社引述知情人士稱，OpenAI董事會的組成仍在進行，當前優先事項是提名和選出最多9名新董事，最大股東微軟將有望在董事會取得至少一個觀察員席位，又或甚至擁有一個或以上的席位。微軟昨早段股價升逾1%創新高，美股三大指數早段向上。

彭博：微軟冀擴董事會 防OpenAI再「政變」

彭博社消息稱，在談判Altman復職期間，微軟爭取OpenAI改革企業治理，解決其認為導致Altman被解僱的董事會架構問題，因此希望擴大董事會規模，提升董事的資歷要求，以防董事會再次「政變」。據稱，微軟要求OpenAI進行合併交易前，須尋求微軟批准。OpenAI董事會此前尋求與競爭對手Anthropic合併時，並知會微軟。微軟將尋求加強保障，並希望爭取重要決策的否決權，或至少獲事先知會。

彭博社的評論文章指出，對於微軟來說，與其他投資者聯手扭轉Altman被解僱的局面，是一場重大勝利。由於微軟的AI產品嚴重依賴OpenAI技術，成功爭取與微軟關係密切的Altman重新掌權，有效保障了自己的投資，且毋須增加資源，僱用OpenAI約700名AI工程師。微軟迄今向OpenAI投資了130億美元，並持有該公司49%股權。為應對OpenAI易帥的風險，微軟此前邀得Altman答應領導微軟一個新成立的AI團隊，並呼籲OpenAI員工加入，令OpenAI面臨幾乎全員跳槽危機，這成為Altman成功回朝的關鍵。

OpenAI創辦人之一馬斯克昨在X發帖稱，半獨立的OpenAI，可能比與微軟合併對世界更好，以免權力過於集中。微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）昨表示，微軟領導層「對OpenAI董事會變動感到鼓舞」，相信這是「向更穩定、更有效的企業治理邁出第一步」。微軟未明確表示，旗下的新AI團隊是否仍由Altman領導。

馬斯克：OpenAI半獨立 對世界更好

Altman昨解釋，他在周日晚決定加入微軟，因為這是當時「對自己和團隊的最佳選擇」，不過由於OpenAI宣布成立新董事會，加上納德拉的支持，他期待重返OpenAI，並與微軟「建立牢固的合作伙伴關係」。彭博社的消息稱，為促成各方達成共識，Altman同意在復職初期不擔任董事會席位，但他未來仍可能加入董事會。另有消息人士稱，Altman還同意對導致他被解僱的行為，進行內部調查。市場人士認為，OpenAI迅速平息風波，有助安撫投資者情緒，但外界仍關注OpenAI如何在確保AI技術安全，與吸引資金之間取得平衡。據稱，Altman正尋求從中東主權財富基金及軟銀創辦人孫正義等籌集資金，創建AI晶片初創公司，與Nvidia（美：NVDA）及台積電（美：TSM）等競爭。

（綜合報道）

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