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鄭志恒：家族無不和 與鄭志雯分工清楚 同卸任周大福可持續委會 專業人士入局

標籤：經濟

【明報專訊】近期新世界發展（0017）掌舵人兼主席鄭家純的「接班人」言論引起市場熱議，更引起「家族不和」揣測。昨日周大福（1929）中期業績記者會上，兩位潛在「接班人」人選兼副主席──鄭家純女兒鄭志雯及其堂哥兼鄭家純侄子鄭志恒，起初雙雙表態不談論家族事宜，惟其後鄭志恒與鄭志雯多次交頭接耳，終鬆口表示「可以講多少少」，指與鄭志雯「大家分工清楚，大家都係想為間公司好」，對於外間有關公司的負面消息「係無咁嘅事」。

早於2007年已加入周大福，卻昨日始初登業績記者會的鄭志恒，孖住2019年加入周大福的鄭志雯，兩人昨明顯事先分工，由鄭志雯講解業績，再由鄭志恒壓軸分享市場展望。不過，當問到二人覺得自己是否鄭家純口中「才德兼備」的人選時，兩人均不作回應。不過對於分工方面，鄭志雯稱自己加入周大福是與「整個管理層將整個品牌重塑、搞好整盤生意」，她與鄭志恒「分工清楚」，更稱讚鄭志恒加入周大福珠寶多年，「對珠寶行業好資深，我都要跟佢學好多嘢」。

互讚對方 拒評是否才德兼備

鄭志恒亦向鄭志雯「笠高帽」，指「大家都認識瑰麗酒店，她takeover（接管）後成績大家都有目共睹，她對一個品牌的塑造係非常之好，在管理品牌及定位亦對周大福更加好。」鄭志雯亦「識做」稱讚周大福的管理層，表示希望與管理層「同心協力」及「慶幸管理層係好資深及好優秀」，「好有信心及會好努力將周大福整盤生意做得更好。」

問到中期放榜會否已達鄭家純目標時，鄭志雯笑指「我諗滿意啩」，形容目標是要再將周大福珠寶的品牌轉型及提升、回饋股東及提高公司價值，現有改革進展良好。

雖然市場聚焦鄭氏家族「接班人」人選，不過鄭家純早前亦表明「如果沒有適合家族成員，可以向外招聘，去留交由股東會來決定」，似乎亦非單純「出口術」。周大福昨坐言起行聘請專業董事，取代家族成員部分職務，委任德勤前合伙人鄧迎章為獨立非執行董事、審核委員會成員及可持續發展委員會主席，下月1日起生效。同日鄭志恒及鄭志雯將不再擔任可持續發展委員會聯席主席及成員，廖振為將不再擔任該委員會成員。

改組委會 角色由執行變治理

周大福更強調，今次改組將委員會從「執行角色」轉變為「治理角色」，負責協助董事會監督可持續發展治理及報告標準。可持續發展委員會的大多數成員將由獨立非執行董事組成。翻查周大福以往紀錄，鄭志雯及鄭志恒於2022年12月1日始加入為公司可持續發展委員會，並直接躍升為聯席主席及成員。此前聯席主席職位曾由柯清輝、集團董事總經理黃紹基、前董事總經理（中國內地）陳世昌等擔任。

明報記者