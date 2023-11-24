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新創建稱75%股份接納沽貨 要約前股價瀉13%

標籤：經濟

【明報專訊】新創建（0659）股東昨日（23日）接納要約截止前，其股價急瀉近13%，收報7.98元，遠低於要約價9.15元。新創建要約共收到近75%股份接納，當中主席鄭家純等多名一致行動人士接納要約沽貨，而公眾股東接納要約僅約5.12億股。

另新世界（0017）出售新創建股份套現近218億元後，火速安排回購7隻美元債券，最高回購6億美元本金，即花最多近47億港元。

公眾股東僅5.1億股接納

新創建昨日傍晚公布，要約截止前收到約29.26億股接納新創建股份，相當於已發行股本74.79%。鄭家純沽出約3035萬股，套現近2.8億元； 杜家駒沽出12.9萬股，套現約118萬元。

周大福（1929）及要約人的聯席財務顧問亦分別沽貨，中銀國際集團由166.1萬股減持至1.6萬股；ING集團亦沽出7.4萬股。

另一方面，公眾股東接受要約僅約5.12億股，涉資約46.8億元。新創建自6月底公布獲周大福提現金全面要約，股價即急升逾一成收報8.9元，其後徘徊9.15元要約價水平，惟昨日接納要約截止前急挫13%，收報7.98元，基本打回原形。

至於新世界出售新創建股份套現近218億元後，每股派特別息1.59元已花約40億元，昨公布計劃回購7隻美元債券，最高回購6億美元本金，意味將再花最多近47億港元，而要約回購期限將於倫敦時間12月1日下午4時截止。

新世界擬回購7隻債券 涉47億

該公司所回購美元債，包括兩隻規模分別為12億美元和5億美元的永續債，以及5隻將於2027年至2031年到期的票據和可持續掛鈎票據，總規模約25億美元。

當中，新世界最低六折至最多九一折收貨，均較現市價有輕微溢價，按債券票面息及回購價計，相等於省回近5厘至逾6厘年息。同時，新世界昨日除淨後股價收報13.32元，跌近5%為最差藍籌。