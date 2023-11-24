恒生投資倡入市債券鎖定高息

亞洲債券收益率勝歐美

薛永輝預期美國通脹走勢會慢慢回落。他續指出，美聯儲最終加息幅度較市場預期的為大，令個別債券或會受壓，但長遠而言隨美國明年下半年有機減息，將帶動債價回升。集團董事兼行政總裁李佩珊建議，投資者於平衡風險及收益回報的同時，利用現時高利率環境，投資於有穩定回報的固定收益資產如債券。她引述香港投資基金公會（HKIFA）數據指出，眾多香港零售基金中，債券基金首6個月淨銷售額總額達42億美元（約327億港元），其他零售基金類別如股票、多元資產、貨幣市場則均見淨流出。李佩珊並看好香港及亞洲區的投資級別和政府債券，她指其亞洲債券收益率比歐美市場的為高，亞洲債券平均收益率達5.8厘，高於美國的約5厘和泛歐的4厘以下。

盈富基金（2800）及恒生中國企業指數上市基金（2828）兩隻預託證券（DR）在本月16日於泰交所上市，兩隻DR成交額於掛牌當日分別排名第一及第二，佔全部泰交所上市18隻DR總成交額的35%。李佩珊指將來會研究推出不同ETF產品，包括以旗艦指數為主，幫助投資者分散其投資組合風險。

摩根大通昨發表報告，若全球經濟順利軟着陸，預期已發展地區逐漸減息至中性水平，有利已發展地區市場（DM）債券市場。摩通預計，DM債券將明年錄得正回報，利好德國及法國、西班牙國債，亦看好日本國債於明年上半年的表現。摩通料明年年底，美國、英國，以及歐元區的主權債券產品收益率分別達約10%、13%和8％。