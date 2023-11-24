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余偉文：下周逾20央行高層出席BIS會議

標籤：經濟

【明報專訊】金管局繼月初舉行國際金融領袖投資峰會，再於下周一至周二（27日至28日）與國際結算銀行（BIS）舉行高級別會議。總裁余偉文在金管局網頁撰文，表示會有逾20名現任央行行長與副行長，及8位前任行長出席，是香港自疫情以來首次舉行中央銀行行長級別的大型會議。

潘功勝周小川致辭

據金管局公布的日程，7月上任人民銀行行長的潘功勝，於28日中午作主題致辭，前任行長周小川於27日歡迎晚宴作主題致辭。會議講者包括國際結算銀行總裁Agustín Carstens，以及新加坡金管局局長，加上澳洲、西班牙、瑞典央行行長，以及英國央行副行長等。

余偉文稱，會議標誌着金管局成立30周年，以及國際結算銀行亞太區代表辦事處在港成立25周年。國際結算銀行1930年成立，致力促進中央銀行之間的合作與交流，維護全球貨幣與金融穩定，金管局自1996年成為其成員之一。

除BIS以外，余偉文指金管局亦有參與其他重要國際標準制定機構。參與這些國際組織，對金管局有效履行監管職責，以及保持香港國際金融中心地位至關重要，針對可能影響本港市場的重要政策事宜，與其他央行互相取經借鏡。余又稱，香港有不少世界各地金融機構駐紮，容易受環球因素影響，需要在國際組織積極發聲；當局與國際機構人員互動，有助促成互惠互利的雙邊合作。