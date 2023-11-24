深圳大降二套房首期 內房物管股炒起 帶動恒指升176點 成交增至977億

昨日新華社引述人行深圳市分行報道，即日起深圳二套住房最低首付款比例由70%至80%降至40%，這是繼廣州後，內地第二個一線城市下調二套房首付比例。與此同時，深圳亦率先調整了普通住房標準，刪減了「實際成交價最多750萬元人民幣」的條件，令更多置業人士可享有稅收優惠政策。

碧桂園遠洋旭輝等傳入「白名單」

另外，日前傳出官方正起草50家國民營房企的「白名單」為房企融資紓困，碧桂園（2007）、遠洋（3377）、旭輝（0884），以及尚未違約的金地（滬：600383）據報已入選。彭博昨再報道，內地考慮首次允許銀行向房企提供無抵押的流動資金貸款，貸款可以用於房企日常生產經營周轉，為地產企業緊張的資金鏈紓困。消息人士又稱，當局考慮容許由一家貸方率先支持指定陷入困境的開發商，並與其他債權人協調融資計劃。

至於港股方面，恒指昨日低開54點後最多跌157點，但午後隨A股及內房股落鑊，一度上升192點兼逼近18,000點。恒指收市報17,910點，升176點，成交額977億元；國指收報6171點，升96點；科指升87點，收4117點。北水淨流出57.51億元，南水北上淨流入50.58億元人民幣。

除龍湖及碧服，多隻內房股升幅更驚人，碧桂園升23%，遠洋升31%，一度爆升逾60%的旭輝收升48%，合景泰富（1813）、龍光集團（3380）、雅居樂（3383）升16%至18%，其中碧桂園、融創、龍湖更成為二十大成交股份。科技股靠穩，百度（9888）再升6%，京東（9618）升2.1%，騰訊（0700）升1.5%，阿里（9988）、美團（3690）靠穩。

分析：恒指年底前上試19000點

第一上海首席策略師葉尚志表示，昨內房股集體爆發令市場氣氛得以維持，連同昨天，11月已先後三次試衝18,000點，相信以這一次最有機會向上突破；走勢上，恒指下一個向上突破點在18,300點，升穿的話，年底前有望上試19,000點。

明報記者