惠譽：內銀不良貸款風險仍可控

內房貸款佔比不大 衝擊有限

內地積極推動內銀向房企提供融資支持，徐雯超指出，該行評級的內銀對房企融資仍以市場化原則為主，目前新增融資主要流向央企和國企，重點支持城市更新、保障型租賃住房等項目，加上中央房地產政策支持，預計新增相關貸款風險可控。

不過徐雯超稱，業務集中在欠發達地區的區域型中小銀行，房地產開發貸款的直接敞口更大、加上營收下降和撥備較弱，對其淨利潤衝擊更明顯。低線城市面臨較大幅度房市結構調整，即使早在2022年開放限購措施， 但沒有明顯激活銷售，因此惠譽預計當地的中小行，會面臨更大的資產質素和盈利挑戰。

對於整體資產質素，惠譽評級亞太區金融機構評級董事薛慧如認為，雖然今年面臨一定壓力，獲該行評級的內銀風險整體可控，過去數年它們積極處置不良資產，高風險資產有限，也有相對充足的風險緩衝。不過，她提醒部分中小銀行由於規模較小、客戶基礎較弱，它們負債成本較高，使其風險偏好更高，較少可吸收損失的資本緩衝，它們的資產質素和盈利能力會有較大波動。

摩通：置換債券非削債根本方法

LGFV方面，摩根大通報告指內銀沒披露該部分貸款規模，但該行指建築、交通、公用設施、商用服務行業貸款可視為LGFV貸款，估計今年上半年底為440億元（人民幣，下同），按年增12%，較同期銀行貸款增速8%高，加上債券估計LGFV有息負債600億元，較去年底升7%。摩通指今年LGFV利潤對利息比率降，惟10月地方政府發行1萬億元再融資債券，預期明年總額將達2.5萬億元，通過貸款重組和置換債券降低利息支出有助緩解LGFV短期流動性和違約風險。但置換債券並非削債根本方法，而是需要提高LGFV收入、變賣國有資產償債，或明確將債務轉移至政府承擔。