和黃醫藥擬1年內港設研發中心

杜志強又稱，香港相對低稅，工資成本增長較內地慢，在港設立研發中心成本或會較低，且有不少科學家和高層人士已表明有意來港落戶發展，料屆時香港研發中心會優先聘請港人，但這不等於會裁減內地人手。

另外，內科腫瘤科專科醫生、集團獨立非執董莫樹錦表示，關於在港建立研發中心的人手招聘，和黃醫藥都沒有固定的要求，香港人才濟濟，主要會根據人才的經驗與醫藥研發的相關度來招納人才。

首腸癌創新標靶藥

獲美FDA批准上市

本月初，和黃醫藥宣布其自主研發的首隻創新醫藥取得美國食品及藥物管理局（FDA）批准上市。此次獲批藥物為其自主研發的用於腸癌治療的創新標靶藥物，成為首隻於美國獲批的中國研發適用於實體腫瘤的小分子抗癌藥物，為全球患者帶來新的治療選擇。

目前和黃醫藥已有13個自主研發的抗腫瘤創新藥物進入臨牀研究階段，其中3隻創新藥物已獲國家藥監局（NMPA）批准於中國內地上市，其中首隻亦於美國獲批上市。與此同時，和黃醫藥有超過40項臨牀試驗於全球展開，包括超過15項註冊研究。