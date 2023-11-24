OpenAI權鬥疑涉AI威脅人類 董事會炒CEO前 收研究員告密信

AGI是指超越人類的人工智能。OpenAI對AGI的定義，是「在多數具經濟價值的任務超越人類的自動系統」。OpenAI員工稱，由於投入龐大的運算資源，Q*能解決某些數學問題，雖然其數學能力目前僅及小學程度，但研究人員對其前景非常樂觀。外界暫無法證實OpenAI員工聲稱的Q* 功能。

科學家認為，數學是生成式人工智能（generative AI）研究的尖端。生成式AI目前擅長於寫作及翻譯，透過統計數據，在文字生成的過程找出合適的詞彙，但此類文字問題可以有大量不同的答案，唯獨數學題僅有一個正確答案，意味AI將擁有類似人類智慧的推理能力，並將應用於創新的科學研究。

Altman被炒前預告AI現大突破

科學家一直討論高智能系統的潛在危險，例如它們會否認為消滅人類符合自己的利益。路透社引述消息人士稱，研究員在警告信向董事會指出AI的能力及其潛在危險，但消息人士沒有說明，信中提及哪些安全問題。

路透社無法查看信件內容，而撰寫警告信的研究人員未作出回應。消息指，支持Altman復職的OpenAI高層Mira Murati，周三在內部通訊提及「Q*」項目及舉報信。但OpenAI發言人稱，Murati只是告訴員工媒體的報道內容，未對報道的準確性發表評論。事實上，在Altman被解僱前一天（上周四），他曾在三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會預告，AI即將出現重大突破。

消息人士指出，警告信是導致Altman被解僱的關鍵之一，董事會對他的不滿，還包括他尚未清楚AI的潛在後果，就加快推動商業化。

馬斯克稱極度令人擔憂

對於路透社關於警告信的報道，OpenAI創辦人之一馬斯克在X發帖稱：「極度令人擔憂！」他表示，OpenAI新董事會的組成，關乎人類文明存亡，董事會成員必須對AI有深刻理解，且敢於向Altman提出不同意見。

OpenAI董事會今次最終向Altman妥協，容許其復職，關鍵之一是幾乎全體員工以辭職作威脅，反映AI從業員的影響力。根據薪酬數據平台Levels.fyi的數據，AI工程師的薪酬較非AI同行高出8%至12.5%。OpenAI網站列出的工程相關職位，年薪通常介乎20萬至37萬美元，而少數專業職位的年薪介乎30萬至45萬美元。Levels.fyi指出，這些薪酬尚未包括獎金或股票獎勵。

求職網站ZipRecruiter指出，在人才屬最稀缺資源的行業，集體辭職的威脅，對OpenAI是災難性的。對於AI這種新興技術，只有極少數專才，人才就是公司一切。

（綜合報道）

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