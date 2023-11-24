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產油配額現分歧 OPEC+押後會議

【明報專訊】路透社引述油組與盟友（OPEC+）的知情人士透露，產量會議將押後舉行，理由是沙特阿拉伯等油組領袖，與非洲成員國陷入產量配額之爭。由於安哥拉和尼日利亞不滿油組領袖主張較低的產量目標，各方需要更多時間談判，因此將產量會議延後。

市場憂慮OPEC+內部難以就減產問題達成一致，恐預期中的擴大減產措施可能生變，導致布蘭特期油價格周三曾跌穿每桶80美元關口，昨晚則在每桶80美元水平徘徊。由於周四是美國感恩節假期關係，油市交投量預期較低，美股休市。泛歐Stoxx 600指數午夜前微升。

非洲不滿沙特促降產量目標

消息指，油組與非洲成員國的紛爭始自6月，當時沙特施壓令安哥拉、剛果及尼日利亞接受下調的產量目標，以反映它們產能下降的情况。這些國家不情願地接受了新配額，並要求若外部審計證明其產能較大，配額須再次調高。多個非洲產油國近年一直面臨投資不足、油田老化等經營問題。

OPEC+原定於本周日（26日）舉行的2024年產量會議，將押後至下周四（30日）舉行。石油交易商原預期，沙特將在會議宣布延長每日產量額外減少100萬桶的期限，以支撐疲弱的油價。

部分市場人士更預期，沙特可能會引導其他成員國加入自願額外減產的行列。

美國近期產油量較預期高。美國能源信息署（EIA）的數據顯示，美國原油庫存上周增加870萬桶，遠高於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]