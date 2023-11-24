葉創成：去年愈跌愈買綠債 本周財息兼收

【明報專訊】雖然筆者認購的政府綠債（4252）去年5月19日掛牌首日已跌穿發行價100元，收報99.7元，之後亦曾反覆尋底，但正如去年下半年多次在本欄披露，筆者對此風險極低的投資工具採取「愈跌愈買」的策略，最後一次是去年11月以95元買入，至今一直持有。筆者作為長期投資者，本周出現兩個好消息，第一是已收到綠債每半年一次的派息，第二是綠債價格向好，昨收報97.45元，已升越平均買入價97.333元，因此至今堪稱「財息兼收」，下文將會詳細交待。 筆者去年5月成功認購3手綠債後，去年7月15日在本欄發表「綠債風險低 可愈跌愈買」的文章，建議在綠債跌穿發行價100元後增持，跟着4個多月亦根據此策略先後以99.8元、98.55元、98.5元、97.2元及95元多次增持綠債，而在去年12月2日亦曾發表「95元買入孳息4.7厘 續增持政府綠債」的文章。
令人難忘的是，在筆者去年5月至12月多次向讀者推介綠債的過程中，收到不少良師益友的認同及支持，例如一名資深傳媒人一開始便向筆者表示，向讀者推介綠債此低風險及回報合理的工具是好事，尤其適合退休人士。
另外，一名筆者在《明報》經濟版的舊同事、現時在著名外國傳媒負責採訪信貸新聞的後起之秀，在上述「95元買入孳息4.7厘 續增持政府綠債」的文章見報後，告訴筆者此文章受到不少關注，而目前回看，該文章見報不久，綠債價格便見底回升至今。至於綠債價格近日何以節節上升，筆者相信是市場預期美息及港息已見頂、明年有機會減息，因此買入高信用評級的政府債券鎖定高息所致，筆者亦擬繼續持有綠債至2025年5月到期。