摩通：若向內房無抵押放貸 可沽空內銀

大型內銀昨日普遍下跌，現時房企貸款佔比較低的招商銀行（3968）和郵儲銀行（1658），昨日分別下跌2.48%和1.91%，房企主要貸款者建設銀行（0939）和工商銀行（1398），分別下跌1.72%和1.56%（見表1）。去年起內地房地產銷售疲弱，加劇房企債務問題，今年上半年末內銀在房企平均不良貸款率升至4.5%，遠高於整體的1.68%。

大摩：市傳監管指導似鼓勵非要求

摩通報告指出，市傳監管當局或容許銀行向白名單內的房企提供無擔保貸款，並不在該行基本預計情景以內，因為現時房企在內地多為項目融資，有建設項目本身作擔保，使不良貸款率保持相對低水平，例如匯控（0005）上半年在岸房企不良貸款率為4%，僅為相關離岸貸款不良貸款率約十分之一。

摩通認為銀行提供短期流動性支持，有助緩解房企債務違約風險，不過長期要依靠內地樓市銷售回升，該行基本預期明年銷售量按年下跌3%。若銀行強制需向財困房企提供營運資金貸款，會對內銀產生負面影響，包括增加長期信貸風險、增加政策不確定性，以及投資者疑問內銀以商業還是政策需要營運（見表2）。

不過，摩通認為政策實施較困難，銀行首要任務是風險管理，出於信用風險考慮會避免特別是財困房企借貸，該行也認為政府只會有條件地要求銀行貸款，包括白名單不能包括太多財困企業，當局或只限就「保交樓」向房企提供融資，這些貸款已經包括了抵押品，最終結果或只有質素最好的民企，如萬科（2202）和龍湖（0960）可以真正得到新增融資支持。

摩根士丹利則認為，市傳的監管指導似是鼓勵而非要求，貸款仍然貸予個別項目而非整間企業，並根據項目質素而決定。大摩認為，若信用風險控制標準沒有因此降低，銀行短期內不太可能大幅增加對房地產的貸款，惟不論銀行或監管當局，現時皆以防風險為首要目標。

大摩另外對建行、農行（1288）、中行（3988）等發出報告，看好未來60日股價上升，預期投資者自今年底至明年初的焦點，會由信用風險轉向股息收入，在明年首季內地社融增長放緩下，投資者會更為專注於高派息率的防守型股票。