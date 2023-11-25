國泰料明年增聘5000人 冀票價正常化

內地航空運力升 料影響收益率

按國泰去年底全球員工2.12萬計算，即使今明兩年增聘9000人，仍未及2019年高峰時3.4萬人（見圖）。運力方面，據會議簡報顯示，國泰客貨運力於今年10月分別恢復至疫情前水平的62%和79%，而國泰維持今年客貨運力恢復目標70%和85%。當中，國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨踏入第4季傳統貨運高峰期，將有助貨運逐步提升，而主要增長動力是電子商貿活動維持活躍。

被問到內地航空公司逐漸恢復國際直航航線，會否看見國泰客運收益率有所下降，劉凱詩表示，內地航空公司直航運力提升，將影響國泰收益率，但強調公司還有來自東南亞地區的客流，並會繼續調整價格及相關措施應對。另外，她表示航空產業供應鏈斷裂、求過於供等問題，以致現時機票票價水漲船高，全球航空公司均面對成本上升問題，但公司正努力提升運力令票價正常化。

國泰至今年6月底止流動現金及備用貸款額達289億元，高於2019年底止的200億元，沈碧嘉稱，隨國泰向政府贖回97.5億元優先股，資金水平將低於疫情前。另國泰6月底債務浮息及定息比例，分別為56%及44%，去年底則為57%及43%。另燃油對冲方面，國泰第三季燃油對冲合約覆蓋為30%，第四季則為25%，明年全年大約降至20%。其中，明年首季燃油對冲合約履約價為83美元，其後價格會回落。