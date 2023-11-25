moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

國泰料明年增聘5000人 冀票價正常化

標籤：國泰

【明報專訊】國泰航空（0293）日前公布預計今年全年將實現綜合溢利，為2019年以來首次。國泰財務總裁沈碧嘉（Rebecca Sharpe）昨於分析員會議上指，相信集團上半年強勁表現將持續至下半年，惟料聯屬公司全年仍會錄得虧損。另集團估計今年人手增加4000人，較去年增加兩成，計劃明年集團員工數目增加約5000人，並指在重建過程中有2000名前員工回流公司。

內地航空運力升 料影響收益率

按國泰去年底全球員工2.12萬計算，即使今明兩年增聘9000人，仍未及2019年高峰時3.4萬人（見圖）。運力方面，據會議簡報顯示，國泰客貨運力於今年10月分別恢復至疫情前水平的62%和79%，而國泰維持今年客貨運力恢復目標70%和85%。當中，國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨踏入第4季傳統貨運高峰期，將有助貨運逐步提升，而主要增長動力是電子商貿活動維持活躍。

被問到內地航空公司逐漸恢復國際直航航線，會否看見國泰客運收益率有所下降，劉凱詩表示，內地航空公司直航運力提升，將影響國泰收益率，但強調公司還有來自東南亞地區的客流，並會繼續調整價格及相關措施應對。另外，她表示航空產業供應鏈斷裂、求過於供等問題，以致現時機票票價水漲船高，全球航空公司均面對成本上升問題，但公司正努力提升運力令票價正常化。

國泰至今年6月底止流動現金及備用貸款額達289億元，高於2019年底止的200億元，沈碧嘉稱，隨國泰向政府贖回97.5億元優先股，資金水平將低於疫情前。另國泰6月底債務浮息及定息比例，分別為56%及44%，去年底則為57%及43%。另燃油對冲方面，國泰第三季燃油對冲合約覆蓋為30%，第四季則為25%，明年全年大約降至20%。其中，明年首季燃油對冲合約履約價為83美元，其後價格會回落。