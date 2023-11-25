大行降目標價 周大福瀉11%

大摩憂慮內地銷售前景

大摩報告指出，周大福半年營業額增長6.4%，低於該行及市場預期，主要經營溢利率則合乎該行預期。該行續稱，中國內地銷售額低於預期，相信部分原因為新店擴張減少，以及特許經營店補貨審慎，令批發業務收入只增長2%遠遜預期。

該行表示，考慮到內地宏觀經濟不確定性令銷售前景疲軟，將2024至2026財年收入預期下調4%；加上黃金產品組合不斷增加，2024至2026財季的毛利率預測分別下調0.2、0.5以及0.1個百分點，目標價由14元降至13.5元，維持「與大市同步」評級。

高盛同樣認為，周大福營業額差過預期，不過主要經營溢利則勝其預期。該行引述集團管理層指出，下調全年銷售額增長至10至15%（low-mid teens），核心經營溢利目標不變，但動力由銷售轉為控制銷售及行政成本。

高盛：復蘇步伐維持審慎

高盛因應周大福上半財年業績、較低營業額，以及營運開支改善，將集團2024至2026財年的純利預測下調1至3%。高盛又指出，相信公司即使面臨宏觀經濟挑戰及須控制折扣率，在珠寶業仍擁有龍頭地位，以及市佔率會穩健增長，不過由於近日金價大跌及消費力減弱，市場對黃金產品情緒降溫，對其復蘇步伐維持審慎。該行輕微上調周大福目標價由12.3元至12.6元，維持「中性」評級。