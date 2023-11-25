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比亞迪傳減價促銷 股價挫5.5%

標籤：經濟

【明報專訊】內地新能源車龍頭比亞迪（1211）臨近年底可能要減價促銷，觸發股價昨跌逾5.5%，跌幅是3個月最大，低見230元以下，是3個月以來最低。內地傳媒報道，有經銷商在社交媒體微信群組發布，比亞迪開始較大範圍減價，涵蓋「宋」、「漢」等王朝系列多種車型，每輛減幅由8000至15,000元（人民幣，下同），主要針對庫存較多的車款。

現金優惠擴至最多1萬

《澎湃新聞》引述有上海經銷商透露，比亞迪多款王朝系列車型，現金優惠擴大至每輛3000至10,000元，其中減幅較大，是兩款「秦」車型，有一款入門價不足9萬元。比亞迪本月初已推出優惠，部分車款月內支付訂金2000元，可以抵消車價7000至20,000元不等，又提供最多8000元換車補貼等。

雖然比亞迪10月新能源車銷量，首次突破30萬輛關口創新高，但首10個月合計，銷量約238.15萬輛，只是完成全年300萬輛目標不足80%，意味11和12月新車銷量都要超過31萬輛，才能達標。

比亞迪董事長王傳福在8月公布半年業績時曾預計，未來3至5年內地汽車市場整體或個別範疇，可能會持續出現價格戰。在銷量創新高同時，比亞迪產量亦持續增長。

公司昨在社交媒體公布，第600萬輛新能源車在鄭州出廠，由500萬輛到600萬輛，只需要3個月。

比亞迪亦推動出口海外市場，本周在中東國家阿聯酋推出「漢」系車型，與合作伙伴於迪拜設展銷廳，3月時曾預計到年底，於當地合共推出4款純電動和混合動力車。