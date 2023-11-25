K Cash下周一招股 成首隻「T+2」新股

星展亞洲融資有限公司高級副總裁張甄陶表示，FINI將香港公開發售流程變得數碼化，由啟動香港公開發售到認購及定價時，都能於FINI中高效地進行，由以往定價到上市需要5個營業日（T+5），縮短至兩個交易日（T+2），令到投資者資金凍結時間較短，同時亦令借孖展利息減省，便利投資者，料將推動香港股市及本次K Cash上市。

入場費3959.54元 使用FINI平台

ＫCash是次招股不設基石投資者，是次發行新股佔擴大後已發行股本的25%；根據招股書資料顯示，按去年整體無抵押貸款收入計，Ｋ Cash為香港第四大持牌放債人，其市場份額為0.15%。同期按持牌放債人的無抵押貸款市場收入計，其市場份額為3.6%；K Cash於2020年至2022年利息收入分別約為3.04億元、2.7億元及2.34億元，同期整體壞帳率為4.5%、5.1％及3.8%。