美股連升4周 標指逼近今年高位 避險成本降至5年低 分析：升市料至明年初

明報記者 歐陽偉昉

納指上周五微跌0.11%，收報14,250點，全周升0.89%，道指周五升0.33%，收報35,390點，全周升1.27%。市傳Nvidia（美：NVDA）為符合美國出口管制，需延後向內地出口的人工智能晶片至明年首季，上周五跌1.9%。哈馬斯上周五釋放首批人質，緩和緊張局勢，加上國際能源署預計明年石油小幅過剩，紐約期油上周五下跌2.49%至每桶75.18美元，不過能源股指數微升0.45%。

基金持貨不足料續追貨

彭博社引述數據顯示，市場看好氣氛令避險工具需求減少，當市場出現拋售時保護投資者的認沽期權，成本跌至2013年以來最低，iShares追蹤美國通脹保護國債（TIPS）ETF（美：TIP）在最近3周累計淨流出7億美元。

加皇資本市場衍生品策略主管Amy Wu Silverman表示，各種避險工具的成本已接近跌至5年的低位，現時市場找不到避險需求。相對而言，資金流入股市，全球股票ETF在11月累計淨流入430億美元，對冲基金持有美股的集中度為22年來最多，大部分為大型科技股。

納指亦在一個月內累升近14%，對升勢能否持續，盛寶金融大中華區市場策略師黃永輝表示，市場除了炒作美國明年減息，今年美股上升集中在七隻大型科技股，不少持貨不足的基金經理，需要在年底前追貨，以免跑輸大市。另外，第四季有粉飾櫥窗的季節利好因素，加上美股企業早前公布的第三季收入大多好過預期，市場資金流動性在聯儲局縮表下仍然相當充裕，及後未見有很大不利因素，認為至明年1月美股仍有動力上升。

分析：維持目前股價須盈利大升

市場今年對消費、就業放緩，偏向解讀為減低利率上升的利好消息，黃永輝認為，明年經濟數據和企業盈利轉弱，市場將數據疲弱視為不利消息，而現時科技股前景也各有隱憂，未必能長期高速增長，屆時美股表現將較為波動。

瑞穗證券全球宏觀策略交易主管Peter Chatwell認為，若聯儲局因為經濟衰退而減息，並不能對股價帶來支持，目前股價已到需要大幅盈利增長，才能維持現時股價的水平。