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美零售聯會料「黑五」1.31億人購物破紀錄

標籤：經濟

【明報專訊】美國年度重要銷售旺季「黑色星期五」昨日開展，在通脹和利率持續高企，市場關注今年黑色星期五的銷售表現。全美零售聯合會預期，今年11月和12月美國假日消費將按年增長3%至4%，低於去年的5.4%，及2020年和2021年約一成增速，回復至疫情前水平。

賓夕法尼亞大學沃頓商學院教授Barbara Kahn指出，雖然美國人仍在消費，但消費時較保守，更為注重商品的價值。

全美零售聯合會估計，今年黑色星期五將有創紀錄的1.31億人在實體和網上購物，不過路透社引述一名消費者指出，今年早上等候商店開門搶購折扣商品的消費者較過去少，諮詢公司Kearney合伙人Michael Brown表示，今年購物活動未如疫情期間熱烈，消費者沒有完全將預算花費。路透指出，大多數主要零售商削減季節招聘，零售商或要繼續提供折扣，避免年底庫存過剩。

今年消費不如疫情期間熱烈

不過，有分析師指出，因為商戶在10月和11月時已提供折扣，減低客戶等待黑色星期五折扣的需要，Macy's（美：Ｍ）行政總裁Jeff Gennette表示，他們自10月已推出優惠，並可能在聖誕節前提供額外折扣。網購興起後，降低了黑色星期五單日銷售數字的指標性，Adobe Analytics估計，消費者黑色星期五截至下午六時半在網上消費73億美元，按年增長7.4%。

The Wealth Consulting Group行政總裁Jimmy Lee稱，美國人仍會在旅行和娛樂活動消費，不一定在實體商店消費。