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馬斯克爭議言論惹企業抵制 X料失5.8億廣告收入

標籤：經濟

【明報專訊】持有社交平台X（前稱Twitter ）的馬斯克，上周被指散播反猶太和種族仇恨言論，引起多家企業暫停在X投放廣告。《紐約時報》引述X的內部文件，抵制或引起7500萬美元（約5.85億港元）的廣告收入損失。馬斯克除早前公布捐出X的廣告及會員收入予以色列醫院後，以色列傳媒報道，他計劃下周前往以色列，與總理內塔尼亞胡會面，或為有關爭議降溫。

報道引述X的銷售團隊文件，亞馬遜（美：AMZN）、可口可樂（美：KO）、微軟（美：MSFT）及Airbnb（美：ABNB）等逾200家企業，已經停止投放廣告，或是認為在X投放廣告存有風險，而IBM（美：IBM）、蘋果（美：AAPL）及迪士尼（美：DIS）已於上周暫停在X的廣告宣傳。

逾200企業停止投放廣告

X則在周五指出，有1100萬美元營業收入存在風險，但一些廣告商已在X重新投放廣告，並有其他廣告商增加廣告支出，實際受影響數字會有所波動，《紐約時報》所獲文件的數字可能過時，或只供內部作風險評估。第四季為銷售旺季，為社交媒體收入最強勁的季度，馬斯克收購Twitter前的2021年第四季，當季收入的15.7億美元，當中近90%來自廣告。

廣告公司Outcast 副總裁Leesha Anderson表示，馬斯克收購Twitter後，其客戶逐漸停止在X投放廣告，改而在LinkedIn和TikTok等平台投放，目前市場有大量平台可供選擇，達到精確了解受眾定位。