OpenAI亂局 企業架構早埋伏線 非牟利與商業化衝突 眾多問題待解

明報記者 鄭智文

綜合報道：《Wired》、彭博、《時代周刊》、《金融時報》、《Vanity Fair》、Semafor、CNBC、The Information

要掌握這宗事件全局，首先要從OpenAI架構着手（見圖）。OpenAI是非牟利「公共慈善機構」，由董事局控制；而這家「公共慈善機構」持有牟利的OpenAI Global（下稱子公司），微軟據報持有這家牟利公司49%股份。

逼宮前OpenAI董事局合共6人，成員有主席Greg Brockman、行政總裁Sam Altman、首席科學家Ilya Sutskever，另有3名獨立董事Helen Toner、Tasha McCauley、Adam D'Angelo。外媒指後4名董事合力將Sam Altman逼走，後來Greg Brockman亦黯然辭職。

大多數董事書面同意 毋須通知即可「炒魷」

以Greg Brockman的說法，他雖身為主席，但裁掉行政總裁實未經他同意。據OpenAI於2016年章程，董事局成員有權選出或罷免其他董事，並決定董事局規模，且只要大多數董事會成員提供書面同意，毋須事先通知，即可採取任何行動，所以對上一個周五便出現了在沒事先通知之下，Sam Altman被辭退的局面。

至上周三卻峰迴路轉，據彭博引述消息稱，OpenAI當時找來的臨時行政總裁Emmett Shear與Sam Altman及Adam D'Angelo討論後，Sam Altman便回巢OpenAI，重任CEO。本來4名董事「造反」，後來Ilya Sutskever與Adam D'Angelo都有轉軚之嫌，最終Helen Toner、Tasha McCauley反被逐出董事局，意味整間機構的董事局立場，可因少數人立場搖擺便180度大轉變。

董事局傳擴至9人 重新制訂企業管治

綜合消息，Khosla Ventures、紅杉資本等OpenAI機構股東對Sam Altman被炒事件始料不及，微軟（美：MSFT）更當眾表明不滿。微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）上周一接受彭博訪問時表示，仍未獲悉對方犯什麼錯而被逼宮，明言管治架構需要改變，確保雙方可以合作順利。「The Information」引述消息稱，微軟有意安插一人在OpenAI董事局，或設一席沒有投票權的董事局觀察員。「Verge」指出，OpenAI董事局會擴充至9人，並會重新制訂OpenAI的管治。

馬斯克在社交平台X上評論，OpenAI半獨立可能比與微軟合併對世界更好，權力不會太集中，又稱OpenAI新董事局的組成，關乎人類文明存亡，成員必須熟悉AI，且敢向Sam Altman提出異見。

目前OpenAI公布董事局有3名新成員，由曾任人力資源軟件開發商Salesforce行政總裁的Bret Taylor出任主席，美國前財長薩默斯入局，Adam D'Angelo留任，其餘3名曾參與逼宮的董事被踢出局。

今次逼宮被指是Sam Altman一步一步將OpenAI由非牟利機構轉型為牟利企業，致部分董事不安，路透社另引述消息稱，OpenAI有研究員發函警告「Q*」項目演算法有突破，恐威脅人類，加上Sam Altman行商業路線，成逼宮導火線。

由此突顯OpenAI另一問題，就是非牟利與牟利的實體混合，由「重視人類福祉」的非牟利慈善機構管理牟利子公司，子公司股東的投資回報上限亦設為100倍。外界質疑，隨着Sam Altman改行商業路線，這種架構會否衍生衝突，注入真金白銀的股東又會否接受設回報上限。此外，股東和員工持有OpenAI旗下牟利公司的股份或期權，但話事權卻在非牟利實體的董事局手中，日後會否不斷出現爭拗？

公司章程表明保護人類 籲抱捐款心態投資

《金融時報》透露，部分OpenAI投資者憂慮投資「凍過水」，開始研究法律行動，但該報質疑，OpenAI章程表明其職責是保護廣大人類，不是保護投資者，到底投資者能否成功控告董事局？據聯邦稅務文件，OpenAI早在關鍵文件的封面警告投資者，宜抱着捐款的心態去看待放在OpenAI的投資。

董事Adam D'Angelo曾為這種架構護航，於10月接受《Wired》訪問時表示，牟利實體對非牟利實體有好處，兩者並非矛盾，財務方面若運作起來，會形成機構的良性動力。

自ChatGPT面世後，歐美政府今年已紛紛關注發展。上周路透社指出，德國、法國、意大利3國已就監管AI達成協議，釐定AI法案旨在監管如何應用AI，不是監管AI技術本身，並贊成歐盟境內AI公司應遵守具約束力的自願承諾規範。

美國方面，9月多名科網領袖在華府國會山莊出席閉門會議，討論AI發展，不少人認為AI應受監管，與會的馬斯克亦指應為AI界設裁判。本月中國家主席習近平跟美國總統拜登會面期間，AI安全問題亦納入議程，兩國同意AI倘用於軍事或核武，均成重大風險，擬設對話機制。

分析：事件促其他科網巨擘審視AI伙伴

彭博專欄作家Dave Lee總結，指這場紛爭會驅使其他科網巨擘審視其AI伙伴，從樂觀處看，OpenAI的問責制在發生真正危機前就被揭露，大家應慶幸問題現在就發生在OpenAI身上，不是在我們身上。

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