貨運界倡設港口局 統籌碼頭規劃 海運發展綱領出台前獻計 冀推補貼

明報記者 黃志偉

全球貿易疲弱，地緣政治局勢緊張，主要轉口貿易的香港首當其衝，今年首10個月貨櫃吞吐量按年跌約15%。香港付貨人委員會主席林宣武表示，香港與深圳、前海等內地碼頭均面對貨量不足的問題，但香港營運成本昂貴，加上內地碼頭有補貼支持，以致差距擴大。另「中國+1」的貿易模式令較多廠商搬至東南亞國家，當地開始發展深水港，「雖然效率不算快，但至少成本（較香港）便宜一半有多」。

籲智能化增效率 盼貨物兩地一檢

林續稱，東南亞貨物可直接運往歐洲，加上有中歐鐵路運輸，均不用經香港轉口。同時，隨社會對ESG（環境、社會和企業管治）呼聲增加，企業會減少部分貨物遠離供應鏈地區，因過多碳足印須購買碳信用（carbon credit）來填補，增加運輸成本。不過，他認為香港碼頭的優勢仍是海關效率較快、關口免稅收、國際網絡，以及企業人員靈活變通。

至於香港碼頭是否需要政府補貼，林認為該方法不利市場長遠發展，且容易為人詬病，故可行性低。香港運輸物流學會會長梁啟元同意，盲目補貼將扭曲自由經濟市場運作，並無法持續長久，但或可考慮提供針對性的補貼，如船公司停泊港口、辦公室回流優惠等。梁又表示，香港應繼續轉向智能化提高效率，以減少本港與內地港口的成本差距，「如果現在不投資將來死得更慘。」他續稱，可考慮貨物「兩地一檢」，助兩地港口差價縮少，增加本港競爭力。

另外，《施政報告》提到推動大灣區航運協作，香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，另一關鍵是政府如何與內地調節兩地貨櫃碼頭供應過多的問題。「生產線轉移與中美貿易戰，以及生產力成本增加，均令貨量沒大幅增加，甚至有下跌的可能。」他因而認為沒需要大量投資擴容計劃。

建議新港口局具行政能力

香港碼頭業界一直建議成立如香港機管局、具行政能力的港口局，以統籌香港所有碼頭發展的規劃。林宣武指出，全球最大碼頭均有一個局方專責處理碼頭規劃，如興建新碼頭、推出增加競爭力的措施等，而且有能力為碼頭之間的持份者統籌計劃。另業界亦認為將碼頭數據交給中立的局方管理是較公平。林稱，政府或因看不到有迫切性，以及成本高而卻步。

他表示，香港航運需令外界有信心，吸引人才亦是，「如果香港沒有航運碼頭，或跌出（全球吞吐量）排名以外，世界上高端物流業會否來港呢？」