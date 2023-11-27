富蘭克林鄧普頓唐崢輝：高息料持續 美債較美股吸引

【明報專訊】恒指上周升105點或0.6%，自從前周「習拜會」以來連升兩周，美股三大指數上周均升約1%，而且更是連升四周，今期封面故事由富蘭克林鄧普頓資深投資組合經理唐崢輝及諾貝爾經濟學獎得主Michael Spence分析最新形勢。唐崢輝認為，美國通脹及息口料高企不下，而高息環境對當地經濟增長及企業盈利壓力或浮現，指現時投資美債較美股吸引，旗下基金亦持有美債多於美股；Spence認為，中國經濟體量大得不能被忽視，在能源轉型亦取得成功，而且中美在應對全球氣候暖化等領域也有合作空間，當中或存在投資機會。
雖然本月初市場曾憧憬美息見頂，資金或從美元貨幣基金流出，轉為在全球股市及債市尋找機會，但這情况其實暫時未有出現，根據彭博最新數據，本月15日美元貨幣基金規模進一步攀升至5.73萬億美元（見圖1），屬歷史新高。富蘭克林鄧普頓唐崢輝早前在香港所舉行2023亞太區投資者論壇期間接受專訪時預測，美國通脹高企不下，在此情况下，聯邦基金利率下跌空間不大，甚至有進一步加息的可能。
唐崢輝表示：「美國通脹仍然偏高，聯儲局並非以消費物價指數（CPI），而是以核心個人消費開支（Core PCE）物價指數作為通脹指標，目前核心PCE按年升幅仍遠高於2020年首季新冠疫情爆發前2%以下的水平（見圖2），而根據聯儲局本身的預測，這在2025年亦不會重返3%以下，所以我們覺得聯邦基金利率仍會維持在高位一段時間，料最多還有一次加息空間，暫時未知道聯儲局會否及何時使用這一粒子彈。」
可以留意的是，美國商務部上月底公布，9月核心PCE物價指數按年升幅回落0.1個百分點，至3.7%，是2021年5月以來最低；按月計算，升0.3%，較8月高出0.2個百分點，是4個月來最高，不過符合分析師預期。
美國商務部本周四料將公布10月核心PCE物價指數，市場現預期按年升幅進一步回落至3.5%，該數據會否符合、高或低於預期，將會對美國聯儲局在下月、今年最後一次議息會議更新明年息口預測的點陣圖帶來重大啟示。
美國聯儲局去年3月以來大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端現時高達5.5厘，根據唐崢輝的預測，在未來一段時間料「上有頂、下有底」，即聯儲局最多只會再加息一次，而減息空間也不大，他認為，在此情况下，美債明顯有投資價值：「現時美債孳息率屬吸引，投資級別（Investment Grade）債券平均達6厘，高收益（High Yield）平均達9厘，這是多年來未見的高水平。」
「富蘭克林入息基金」可靈活投資於全球股票或債券，主要投資於美國股票或債券，截至今年9月底，淨資產（Total Net Assets）達41.2億美元。唐崢輝透露，目前該基金的資產分配中，債券及股票分別佔60%及40%，而去年初美國加息周期開始前，債券及股票比例分別是25%及75%，換言之，過去逾20個月，該基金已明顯減持股票，轉為增持債券。
唐崢輝認為，在目前美國高息環境下，予該基金在投資優質美股外，亦有多一個選擇，投資這些優秀美國企業發行的債券，他舉例來說明：「我們一直也鍾意摩根士丹利（美：MS）及美國銀行（美：BAC）等金融機構，但15個月前它們的債券孳息率只有3厘，回報實在太不吸引，令我們在某程度上屬冇得揀，只有買多些它們的股票、可換股債券或優先股。不過，現時摩根士丹利及美國銀行等發行、美國投資級別債券孳息率也升至6厘，這是15個月前美國高收益債券也難以提供的高息，這令我們覺得，即使仍然喜歡上述公司，寧願買它們的債券而非股票，即借錢給它們做生意，而非成為它們的股東，這樣的話，我們便不需要擔心它們本季盈利會否高於市場預期，亦不需要擔心美國銀行危機會否惡化，我只需要評估它們是否能夠還債，所以我們目前更樂意持有多些鍾意公司的債券、而非股票。」
美國10年期國債孳息率今年6月底收報3.8367厘，在跟着3個多月曾顯著上升，10月23日最高報5.0187厘，並拖累美股三大指數8月至10月曾出現明顯調整；而本月以來該長債息率反覆回落，上周收報4.4665厘，美股三大指數均顯著向好，已收復8月至10月跌幅的大部分失地。
唐崢輝透露，「富蘭克林入息基金」今年下半年以來亦有微調投資組合，包括略為減持高收益債券、略為增持投資級別債券：「我們買入債券後往往會持有至到期，原本持有一些孳息率僅5厘的高收益債券，近月到期取回本金後，用來買入投資級別債券，孳息率卻高達6厘；對於我們來說，這便恍如投資更高質素債券並且賺取更高孳息率，作為一隻入息基金，這樣部署亦令我們更有信心，正正因為這樣微調，所以我們略為減持高收益債券、略為增持投資級別債券。」
股票方面，唐崢輝表示，「富蘭克林入息基金」在10月下旬亦增持了可口可樂（美：KO）及百事可樂（美：PEP）等日用消費品股，原因是它們估值吸引，亦符合美國經濟增長放緩的大環境：「這些日用消費品股市盈率大概是20倍左右，股息率平均達3厘，這是很合理的估值；另外，美國目前息率高企令很多行業均面對困難，經濟增長未來幾季料會減慢，會否衰退則是未知之數，在此情况下，日用消費品股相對具防守力。」
另外，截至9月底，「富蘭克林入息基金」十大投資亦包括雪佛龍（美：CVX）及埃克森美孚（美：XOM），唐崢輝解釋，該基金持有該兩大美國石油股已多年，主要是因為它們估值合理，市盈率現時介乎10至11倍，股息率近4厘。
過去數十年美國一直在科技領域不斷創新，除了近年興起的人工智能外，10年前亦成功在當地開採頁岩油，令美國由石油入口國變為出口國，油價在2014年至2015年因此亦曾大跌，目前美國頁岩油的供應如何影響油價呢？唐崢輝表示：「我覺得油價不會再升至很高的水平，原因是目前石油淨出口國已比較多，任何一個國家想控制油價也並不容易；就美國的情况來說，目前頁岩油蘊藏量很充裕，只是由於油價不夠高，令很多頁岩油井暫停生產，只要油價明顯回升，這些頁岩油井便會有足夠誘因復產，一段時間後新供應便會湧現壓低油價。」
截至9月底，「富蘭克林入息基金」十大投資亦包括福特汽車（美：F）及通用汽車（美：GM）等兩大美國汽車企業，唐崢輝透露，當中以股票為主，亦持有小量債券。
他亦分析，在減少碳排放、實現碳中和的願景下，美國汽車行業未來的發展亮點一定是電動車，相信福特汽車及通用汽車日後所生產的電動車也會取得成功。
至於福特汽車及通用汽車上月先後與美國汽車工人聯合會（UAW）達成臨時協議，使汽車工人在4年半合約期內獲得創紀錄的25%薪酬加幅，唐崢輝認為，要觀望美國汽車生產成本快速上升會否成為趨勢，以及相關企業會否將生產基地搬到其他地方，他相信，福特汽車及通用汽車管理層可以解決有關問題。
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