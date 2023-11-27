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諾獎經濟學家Michael Spence：中美可合作促增長 抗氣候變化

【明報專訊】諾貝爾經濟學獎得主Michael Spence近日接受瑞銀資產管理訪問，分享了他對中國經濟及中美關係的最新看法。Spence強調，他相信中美可以及一定會合作促進增長、公平及可持續發展，原因是中國經濟體量大得不能被忽視，而且在能源轉型亦已取得成功，中美在應對全球氣候變化等領域有很大合作空間，這對世界繼續向前發展亦十分重要，當中或存在投資機會。

瑞銀資產管理首先指出，近年全球危機緊接而來，包括自然災害、經濟增長放緩、通脹飈升、更加不平等及氣候惡化等等，因此出現「長久危機」（Permacrisis） 此一新興流行詞彙──這可解讀為「一段長時間的不穩定及不安全，這由一連串的災難式事件所致」，而Spence近日與英國前首相白高敦（Gordon Brown）及投資界名人Mohamed A El-Erian合著的新書 《長久危機：一個修復分裂世界的計劃（Permacrisis：A Plan to Fix a Fractured World）》也以此命名。

近年中美關係緊張 引致全球趨分裂

早在《Money Monday》第301期（2021年6月7日出版）封面故事，有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）在專訪中已指出「中國現時是全球第二大經濟體，亦有十分良好的前景，而且中美（自1979年建交以來）已維持長達數十年的良好關係，我認為這應該繼續。（美國）要與全球第二大經濟體（中國）惡鬥，我認為屬瘋狂的想法，但不幸地這也是政客喜歡做的事，我對拜登總統的建議是，與中國相向而行，美國與中國應該攜手合作去令彼此取得更多進步及繁榮，惡鬥對雙方也沒有好處」。

瑞銀資產管理引述Spence的觀點，近年很多危機不是偶發、獨立事件，而是政策失誤，需要認清楚引發危機的根本趨勢，包括美國與中國關係緊張，向中國在貿易及其他方面實施限制，令全球分裂。

中美可合作促進公平及可持續發展

國家主席習近平前周赴三藩市，與美國總統拜登舉行中美元首會晤，並且於美國友好團體聯合歡迎宴會上發表演講，強調希望與美國成為朋友，亦不會與任何國家打冷戰或熱戰。中美關係會否因為習近平此行釋出善意而改善，促進中美以至全球經濟健康發展呢？

回看近年的中美角力，Spence以「對稱 」（symmetric）來形容，原因是兩國均聚焦於安全 （security），包括在能源、經濟、工業及外交等領域的安全。

Spence亦強調，中美脫鈎對全球有負面影響，形容這是「明顯是不好及有危機的發展（a distinctly suboptimal and perilous course）」，相信兩國可以及一定會合作，促進增長、公平及可持續發展。

籲中美官員保持溝通 科技人員恢復交流

Spence強調，他對中美關係前景傾向樂觀，原因是兩國均可以實用主義（Pragmatism）來爭取國家利益，只要兩國官員繼續與對方溝通便好。Spence解釋，雖然中美之間看來有些矛盾是難以調和的，但他相信，兩國有更多領域可以合作，例如在氣候變化領域，中美均積極參與及承諾，對世界繼續向前發展十分重要，原因是全球需要一個共同應對氣候變化的解決方案，只要中美任何一方不參與，該解決方案便會變得不完美，甚至是不可行。

另外，Spence指出，科學及新科技令人類今日的世界迅速改變，因此，科學家、技術員及學者的交流一定要重新啟動。Spence認為，即使中美近年予對方的信任受到侵蝕，但兩國領導人應該建立一些機制，控制兩國角力帶來的溢出效應，相信只要具備決心及堅持實用主義，這是可以實現的。

中國數碼醫療能源轉型等領域報捷

Spence分析，以美國目前政治環境，華府向中國採任何合作行動，均可被解讀為對中國軟弱，因此也帶來很多阻礙，但他強調，美國最終必須考慮的是，中國經濟體量大得不能被忽視，在資產配置上也不能忽略，當中，包括很多投資機會，例如隨着大量人力資源及政府開支的投入，在數碼醫療及能源轉型等領域取得成功，當中或存在投資機會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]