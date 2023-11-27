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往績回顧：去年測中聯儲積極壓通脹 美高息持續2至3年

【明報專訊】富蘭克林鄧普頓資深投資組合經理唐崢輝在上文引述聯儲局預測，美國核心個人消費開支（Core PCE）物價指數在2025年亦不會重返3%以下，由於通脹料繼續高企，故他估計，聯邦基金利率仍會維持在高位一段時間，預料最多還有一次加息空間，減息空間相對不大。

其實諾貝爾經濟學獎得主Michael Spence早在《Money Monday》第371期（去年10月24日出版）封面故事也作出類似預測，他當時表示，聯儲局將美國通脹回落至合理水平，仍是當前首要任務，估計此過程可能需時2至3年，屆時經濟才會出現新的平衡：「當出現新的平衡令通脹回落，我們也將會處於另一個世界，不論對個人、企業或投資者來說，也會與之前的情况並不一樣。」

上述報道至今，聯儲局繼續積極加息，聯邦基金利率上端由3.25厘提升至5.5厘，美息更長時間處於更高水平（Higher for Longer），可見 Spence的預測靠譜。

珠玉在前，Spence今期封面故事對中美關係的分析，亦值得重視。

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[封面故事]