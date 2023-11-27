Thales：虛產平台資訊保安求助增 JPEX事件未嚇退業界 料申牌照愈來愈多

明報記者 陳偉燊

直至昨日為止，已有7家虛擬資產交易平台營運商提出申請牌照。資訊安全方案的供應商Thales區域銷售總監（大中華區及韓國）許樹懷指出，虛擬貨幣在2014年至2015年出現時，業界並不注重保安。同時由於缺乏監管，不注重資料保護，因此在過去8到10年不時有交易所被黑客攻入，盜出大量資料後致倒閉的情况。另由於公鑰及私鑰儲存在不安全的地方，致出現安全隱患。

沒設HSM機構申牌有難度

隨着證監實施新例，許樹懷指出，當局對虛擬資產平台的安全性守則給予了清晰定義，並作監管。他說，具前瞻視野的交易平台更設置頂級保安設施，例如已能夠將98%的客戶資產置入冷錢包，同時亦設有扮演電子夾萬功能的硬體安全模組（Hardware Security Module或HSM）。用家要經HSM生成公私鑰才能開啟運作，但是黑客則永遠無法開動HSM，甚至在被襲時設自毀資料功能，致不可能偷取客戶資料。

他說：「證監會要求營運商要保證客人的虛擬資產安全，亦注重個人私隱，因此對有意申請牌照的公司系統要求甚高及嚴格。」沒有設置HSM的機構，更多申請不到牌照。他稱，Thales在這方面已向業界提供協助，並不諱言現時和他們洽談中的業界數目不小，甚至有部分已經做系統測試。

指移師星洲虛產內企擬重返港

JPEX事件後，許樹懷更說，未見令業界卻步，並主動向他們尋求諮詢，依市場現時反應所見，他料最終多過4間公司提出申請虛擬資產平台牌照。同時他亦未見證監會降低對資訊系統安全的嚴格標準。就算今次事件難免短期內會對市場心理上影響，但是他認為證監會選擇這個時機出擊，長遠反而有助業界去健康發展。當中他指不乏來自外地及內地資本的業界、個別曾經移師到新加坡的內地資本公司，亦部署重返香港市場，甚至有非從事金融的業界擬開發虛擬資產市場。